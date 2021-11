SAN SEVERO – “Tra teatro, cinema e altre contaminazioni” in scena il Klaviol Trio. Le musiche del ‘900 in uno spettacolo degli Amici della Musica. Appuntamento il 19 novembre nella chiesa della Libera

Sarà il Klaviol Trio il prossimo ospite della 52.ma stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica di San Severo presieduta da Gabriella Orlando. Venerdì 19 novembre, nella chiesa di Santa Maria della Libera a San Severo (ore 20.00, porta ore 19.30), concerto della prestigiosa formazione pugliese con al clarinetto Giambattista Ciliberti, al violino Flavio Maddonni e al pianoforte Piero Rotolo.

I musicisti, formatisi nel Conservatorio di Bari e con una solida esperienza concertistica in Italia e all’Estero, sia da solisti che in formazione cameristica, si discosteranno dalle sonorità classiche con un programma dal titolo “Stagioni del Novecento tra teatro, cinema, e contaminazioni”. Il repertorio comprende composizioni che, sebbene di diversa matrice stilistica, sono accomunate dal rifiuto di certo “sperimentalismo” di tipo tecnico-accademico e dalla ricerca di un linguaggio che antepone sempre l’immediatezza comunicativa, anche in presenza di mezzi espressivi non legati esclusivamente alla tradizione più diffusa. Ecco allora che, partendo dai noti temi del Rota “cinematografico” (elaborati dal suo “discepolo” Nicola Scardicchio) e dalle pagine poco note del Poulenc “teatrale” di Invitation au chateau (Un ballo al castello), la commedia satirica di Jean Anouilh sulla vicenda dei gemelli Hugo e Frèderic, si giunge all’immancabile Astor Piazzolla delle (tango) Stagioni, simbolo della fusione tra cultura “alta” e popolare che proprio il Novecento porta a compimento.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, FSC 2014-2020, Piiil Cultura – Puglia 365, Unione Europea e Resonace – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Klaviol Trio nasce a Bari con lo scopo di dedicarsi soprattutto alla diffusione del repertorio cameristico novecentesco, oltre che del repertorio classico. I componenti del trio, diplomati presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, si sono perfezionati con J. Brymer, V. Mariozzi, A. Pay, R. Chiesa, C. Grasso, A. Perpich, P. Farulli, P. Camicia, B. Canino, J.F. Thiollier, F. Medori, A. Wibronsky, ecc. Hanno al loro attivo affermazioni in campo nazionale ed internazionale avendo vinto borse di studio e concorsi d’esecuzione da solisti ed in formazione cameristica. I musicisti svolgono attività concertistica in Italia e all’Estero (Usa, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Grecia, Malta, Austria, Marocco, Egitto, Romania, Polonia, Moldova, Bulgaria, India), hanno inciso per le case discografiche Fonit-Cetra, Warner Music, Bongiovanni, Rugginenti, Phoenix Classics, Enja Records, MusicaImmagine, ed hanno effettuato registrazioni radiofoniche trasmesse da RAI, Radio Malta, Radio Vaticana, Radio Europa International, Radio Medi one, Radio SudwestFUNK ed altre emittenti radiotelevisive di Stato Italiane ed Estere. Vincitori dei concorsi a cattedra nazionali per esami e titoli, affiancano all’attività concertistica quella didattica nei Conservatori Statali di Musica.



