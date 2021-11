FOGGIA – “Oltre la violenza: dalla parte delle donne in famiglia, sul lavoro, in politica”. Il convegno della UST Cisl, della Cisl scuola e della Fnp al Palazzetto dell’Arte mercoledì 24 novembre

“Oltre la violenza: dalla parte delle donne in famiglia, sul lavoro, in politica”. Il convegno organizzato dalla UST Cisl, dalla Cisl scuola e dalla Fnp di Foggia alla Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia. Mercoledì 24 novembre alle 9,30

Si svolgerà la mattina di mercoledì 24 novembre alla Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte il convegno organizzato dalla Unione Sindacale Territoriale della Cisl, dalla Cisl Scuola e dalla Federazione Nazionale Pensionati della Cisl di Foggia sul tema: “Oltre la violenza: dalla parte delle donne in famiglia, sul lavoro in politica”. Un appuntamento che si svolge alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che intende attirare l’attenzione soprattutto sui meccanismi di discriminazione salariale ed economica che pongono spesso le donne in condizioni di soggezione rispetto agli abusi. Una questione alla quale è stata data una risposta ancora solo parziale con l’approvazione del cosiddetto reddito di libertà.

Il convegno, che sarà moderato e coordinato dalla segretaria provinciale di Cisl Scuola, Maria Tibollo, verrà introdotto dalla segretaria della FNP Emilia Tegon e dalla psicologa Carla Iamele. Seguiranno le relazioni delle avvocate Giovanna Paolisso (“La Convenzione OIL e la protezione di genere nel mondo del lavoro: pilastri della strategia ed aree di intervento”) e Annarita Armiento (“Donne in quota nelle giunte comunali: il difficile percorso della democrazia paritaria”) e l’intervento di Carla Costantino, segretario confederale Ust Cisl di Capitanata. Le conclusioni saranno affidare e Maria Aida Episcopo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

“Il sindacato” spiega Tibollo “è da sempre attento ai grandi temi della convivenza associata, e fra essi la questione femminile ha enorme importanza. Crediamo che sia importante non solo favorire con nuovi strumenti normativi condizioni di parità sostanziale fra i generi, ma anche intervenire in modo profondo sui contenuti culturali e formativi da trasmettere su questi temi alle nuove generazioni. Il ruolo della scuola, la principale agenzia educativa del Paese, è anche in questo fondamentale.”