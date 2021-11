SAN PAOLO CIVITATE – TRAGICO INCIDENTE, MUORE UN 16ENNE

Tragedia a San Paolo di Civitate, dove un 16enne ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il fatto è successo in mattinata, lungo la Provinciale 30: il giovane era in sella alla propria ‘Vespa’ quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un camion che sopraggiungeva nell’altro senso di marcia. L’impatto è stato devastante: nulla da fare per il minore che è morto sul colpo.

Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull’accaduto sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Da Foggia Today