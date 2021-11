SAN SEVERO – GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRADA: DOMENICA 21 NOVEMBRE LA BIBLIOTECA MINUZIANO SARA’ ILLUMINATA DI ROSSO

La Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, su proposta e relazione dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, ha deliberato l’adesione al “21 NOVEMBRE 2021. GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRADA”.

“Nella terza domenica di novembre – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino – ricorre la Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo delle Vittime della Strada, ufficializzata in Italia come <<Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime della strada>> con legge 227/2017 e finalizzata a sollecitare le istituzioni <<a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale perché nessuno perda vita e salute sulle strade della nostra città>>. Ringraziamo anche il Responsabile provinciale AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) di San Severo Antonio Gravino e la Presidente nazionale di Roma Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, i quali hanno proposto di aderire all’iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Abbiamo deliberato, come succede in altre città d’Italia, di autorizzare, domenica 21 novembre, l’illuminazione della facciata della Biblioteca comunale Minuziano di colore rosso: intendiamo rendere onore alle Vittime della strada, al fine di porre fine ai comportamenti trasgressivi delle norme con l’obiettivo di raggiungere la riduzione del 50% di vittime e feriti sulla strada entro il decennio 2021/2030, e di “vittime zero” entro il 2050,

SAN SEVERO, 18 novembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo