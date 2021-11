SAN SEVERO – MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE L’EVENTO “A 100 ANNI DALLA NASCITA DI NINO CASIGLIO – GIA’ SINDACO DELLA CITTA’ – SCRITTORE ED EDUCATORE”

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE L’EVENTO “A 100 ANNI DALLA NASCITA DI NINO CASIGLIO – GIA’ SINDACO DELLA CITTA’ – SCRITTORE ED EDUCATORE”

A 100 anni dalla nascita di Nino Casiglio, già Sindaco della Città di San Severo, Scrittore ed Educatore, l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione ha organizzato una particolare ed intensa giornata culturale.

“E’ un momento intriso di forte emozione, ma anche di un palpitante sentimento di riconoscenza – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla P.I. e Cultura Celeste Iacovino – in occasione del 100 anni dalla nascita di uno dei figli più illustri della nostra città. A Nino Casiglio sarà dedicata una delle quattro panchine letterarie al fine di offrire alla comunità sanseverese un vero e proprio viaggio nella letteratura locale e nazionale con l’obiettivo di far conoscere gli scrittori e i loro luoghi di ispirazione. Nel pomeriggio il convegno dedicato a Nino Casiglio ci consentirà di ripercorrere alcuni aspetti della vita dell’autore grazie ai contributi di illustri relatori e studiosi locali a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento più sentito”.

Il composito evento si terrà mercoledì 24 novembre. Nella mattinata, alle ore 11,00, presso il piazzale antistante la Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano, si terrà l’inaugurazione della panchina letteraria dedicata a Nino Casiglio, iniziativa che rientra nell’ambito del deliberato di G.C. n.26 in data 01.03.2021. Contestualmente ci sarà la premiazione del Concorso “Il futuro che vorrei”, rivolto ai giovani studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di San Severo, con il quale verrà premiato il miglior progetto grafico

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17,30, presso il Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, in collaborazione con l’Archeoclub di San Severo e con il patrocinio del Club per l’UNESCO di San Severo, è in programma il convegno “A 100 anni dalla nascita di Nino Casiglio già Sindaco della Città – scrittore ed educatore”. Il convegno, che sarà moderato da Michele Princigallo, Addetto Stampa del Comune di San Severo e presidente del Club per l’UNESCO di San Severo, sarà aperto dai saluti del Sindaco Francesco Miglio, dell’Assessore alla Cultura e P.I. Celeste Iacovino, del presidente dell’Archeoclub di San Severo Armando Gravina e di Franco Lozupone, in qualità di membro del Consiglio Direttivo della Fondazione “A. e P. Soccio”.

Sono poi previste le relazioni che ripercorreranno alcuni aspetti della vita di Casiglio. Il prof. Pasquale Corsi, in qualità di Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia – Delegazione di San Severo tratterà “Paesaggio e Territorio negli scritti di Nino Casiglio”: «Nell’ampio ventaglio degli interessi culturali – dichiara il prof. Corsi – e delle pubblicazioni di Nino Casiglio sono compresi anche parecchi saggi riguardanti gli assetti territoriali di alcune zone della Capitanata, con una particolare attenzione per l’epoca medievale. I risultati di queste indagini sono molto interessanti e forniscono dati importanti per la migliore conoscenza degli insediamenti demici del passato e della loro conformazione. È tuttavia possibile integrare tali risultanze, sicuramente più specifiche e “professionali”, con quanto viene fornito in maniera più indiretta, ma sicuramente abbastanza significativa, dalla lettura delle sue opere propriamente letterarie. Da questo punto di vista, l’analisi si arricchisce di annotazioni riguardanti sia gli assetti territoriali sia il paesaggio urbano, sia pure in maniera non sistematica, ma comunque storicamente degna di nota”. A seguire Antonio Carafa, già Sindaco di San Severo si soffermerà su “Nino Casiglio e il suo impegno politico per San Severo”. All’evento saranno presenti i figli Annamaria e Paolo Casiglio.

SAN SEVERO, 18 novembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo