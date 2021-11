APRICENA: SEQUESTRATI  HASHISH E CONTANTI. ARRESTATO UN GIOVANE

APRICENA: SERVIZIO ANTIDROGA DEI CARABINIERI –SEQUESTRATI HASHISH E CONTANTI. ARRESTATO UN GIOVANE.

A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini – che avevano segnalato un sospetto andirivieni di giovani, in qualsiasi orario, in via Vostok di Apricena – i Carabinieri della locale Stazione hanno accertato che i giovani che frequentavano la zona erano assuntori di sostanze stupefacenti e che lì un giovane, con precedenti specifici, aveva avviato una fiorente attività illecita.

Pertanto, sabato pomeriggio, i Carabinieri di Apricena e della Sezione Operativa di San Severo hanno posto in essere un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti con diverse perquisizioni personali e domiciliari e con posti di controllo nelle zone maggiormente esposte al fenomeno.

In particolare, nel corso dell’appiattamento in via Vostok, i militari, che in abiti civili e con autovetture di copertura avevano circondato la zona, hanno aspettato l’arrivo di alcuni assuntori per far scattare il loro blitz.

Così, poco prima delle 17:00, all’arrivo di un’autovettura dalla quale erano discesi 3 giovani che avevano bussato alla porta del sospettato, i militari si sono palesati irrompendo nell’abitazione di D.L., classe 94, già noto agli operanti, nella cui disponibilità veniva trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente, circa 13 grammi di hashish suddiviso in dosi e oltre 400 euro in banconote di piccolo taglio. All’interno dell’abitazione venivano altresì identificati due fratelli, uno dei quali in possesso di 8 dosi di hashish le cui modalità di confezionamento erano identiche a quelle detenute da D.L. Alla luce di quanto riscontrato i Carabinieri denunciavano il primo alla Procura delle Repubblica di Foggia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalavano il secondo, quale assuntore, alla Prefettura di Foggia per i provvedimenti di competenza.

Un terzo giovane, poi identificato in D.G., classe 96, che si era dato alla fuga non appena aveva visto i Carabinieri, veniva prontamente inseguito e fermato da personale della Sezione Operativa e nella sua disponibilità venivano rinvenuti 2 bilancini di precisione e oltre 110 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 90 grammi. Questo giovane veniva arrestato e condotto agli arresti domiciliari. Al termine dell’udienza di convalida il Giudice del Tribunale di Foggia, convalidato l’arresto, applicava al giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.