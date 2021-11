CERIGNOLA – AL TEATRO ROMA CORRADO E CAMILLA TEDESCHI CON ‘PARTENZA IN SALITA’

AL TEATRO ROMA CORRADO E CAMILLA TEDESCHI CON ‘PARTENZA IN SALITA’

Il Teatro di Cerignola ha attivato un servizio post-spettacolo per l’accompagnamento degli anziani ed una convenzione con un laboratorio di analisi per tamponi a prezzi ridotti

Al Teatro Roma di Cerignola, mercoledì 24 novembre alle 21.00, arriva lo spettacolo “Partenza in salita” che vede per la prima volta insieme sul palco Corrado Tedeschi e la figlia Camilla. Scritta da Gianni Clementi, diretta dallo stesso Tedeschi insieme a Marco Rampoldi, la commedia mette a confronto due generazioni e due personalità con rispettivi linguaggi e passioni. Un padre sessantenne separato e non rassegnato allo scorrere del tempo prova a ricostruire un rapporto con la figlia ventenne, aiutandola a conseguire la patente. Tra il rancore di lei e l’apparente leggerezza di lui, sono tanti gli “incidenti” e i momenti di panne. Ed è così che dentro l’abitacolo di un’auto, padre e figlia (sul palco e nella vita reale) imparano ad accendere i motori e spegnere i rancori, ad affrontare le salite e godersi le discese, a premere l’acceleratore o scalare la marcia quando serve.

“Mia figlia Camilla ed io – racconta Corrado Tedeschi – siamo felicissimi di essere insieme sul palco a Cerignola per raccontare, con uno spettacolo divertente e che sta riscuotendo molti consensi, il nostro conflitto generazionale ma anche il grande amore di un padre nei confronti della figlia. Vi aspettiamo per divertirci e commuoverci insieme”.

Per tutti gli appuntamenti della rassegna, il Teatro Roma ha attivato per le persone anziane ed in difficoltà un servizio di accompagnamento post-spettacolo, e per i non vaccinati una convenzione con un laboratorio di analisi per effettuare tamponi rapidi a prezzi ridotti, dietro presentazione del biglietto acquistato in prevendita entro 48 ore dallo spettacolo.

Per tutte le info su biglietti e servizi: 338 2511672 – 0885 327570

Costo biglietto spettacolo “Partenza in salita”:

Intero: €35,00

Over 65 e Forze dell’Ordine: €32,00

Under 25: €27,00