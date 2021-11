FOGGIA – L’alunna Tiziana Eugenelo, della classe VC del Liceo scientifico Volta, parteciperà a Pisa al test di selezione per l’European Girls’ Mathematical Olympiad, Gara Internazionale di matematica

EGMO: Tiziana Eugenelo nelle preselezioni a Pisa



È la prima volta che una studentessa della Capitanata viene selezionata per uno stage internazionale organizzato dalla Commissione Olimpiadi di Matematica

L’alunna Tiziana Eugenelo, della classe VC del Liceo scientifico “Alessandro Volta” di Foggia, parteciperà, dal 26 al 29 novembre prossimi a Pisa, al test di selezione per l’European Girls’ Mathematical Olympiad, Gara Internazionale di matematica riservato alle studentesse. In questa fase si terranno, inoltre, delle lezioni di Matematica olimpica, svolte dagli allenatori Commissione Olimpiadi della Matematica, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, allo scopo di individuare quattro studentesse che rappresenteranno l’Italia alle Gare Internazionali che si terranno in Ungheria dal 6 al 12 aprile del 2022. Alle lezioni e ai test parteciperanno 21 studentesse selezionate in tutta Italia mediante una prova svoltasi lo scorso 7 settembre. Tra queste Tiziana Eugenelo si è classificata ottava ed è la prima volta che una studentessa della provincia di Foggia viene selezionata per uno stage internazionale. L’alunna, preparata dai docenti di Matematica Maria Antonietta Pici ed Emmanuil Stratakis, già dal primo anno presso il Liceo Volta ha partecipato alle tante iniziative e gare a cui la scuola aderisce.

“Il risultato di Tiziana – ha dichiarato la Dirigente scolastica, Gabriella Grilli – ci riempie di gioia e soddisfazione. Del gruppo di studentesse eccellenti convocate a Pisa, quattro rappresenteranno l’Italia nelle gare internazionali che si terranno l’anno prossimo in Ungheria. È la prima volta che una studentessa della Capitanata raggiunge un risultato del genere. A lei, e ai suoi insegnanti, i complimenti per lo straordinario risultato e l’‘in bocca al lupo’ per le preselezioni”.

Foggia, 20 novembre 2021