BASKET SERIE A2 – IL RISULTATO DI IERI È IL PROGRAMMA DI OGGI

di seguito il risultato dell’anticipo di stasera, sabato 20 novembre, per l’8^ giornata della Serie A2 Old Wild West 2021/22 nel girone Rosso

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2021/22 – Anticipo 8^ giornata

Atlante Eurobasket Roma-Tramec Cento Atlante Eurobasket Roma-Tramec Cento 51-66

Classifica:

Givova Scafati 12 6-1

OraSì Ravenna 12 6-1

Unieuro Forlì 10 5-2

Umana Chiusi 8 4-3

Tramec Cento 8 4-4

Tezenis Verona* 7 5-2

Allianz Pazienza San Severo 6 3-4

Next Nardò 6 3-4

LUX Chieti 6 3-4

Atlante Eurobasket Roma 6 3-5

Benacquista Assicurazioni Latina 4 2-5

Stella Azzurra Roma 4 2-5

Ristopro Fabriano 4 2-5

Top Secret Ferrara 4 2-5

*Tezenis Verona 3 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



Le altre gare di domani:

21/11/2021 17:00 Top Secret Ferrara-Unieuro Forlì – Diretta digitale terrestre su MS Sport e via satellite su MS Channel, canale 814 piattaforma Sky e in chiaro canale 54 piattaforma Tivusat

21/11/2021 17:00 Ristopro Fabriano-OraSì Ravenna

21/11/2021 18:00 LUX Chieti-Givova Scafati

21/11/2021 18:00 Umana Chiusi-Tezenis Verona

21/11/2021 18:00 Stella Azzurra Roma-Next Nardò

21/11/2021 18:00 Allianz Pazienza San Severo-Benacquista Assicurazioni Latina

Questo il programma dell’8^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde:

