Covid: in Puglia 118 casi e nessun morto. Su quasi 4mila positivi, 16 ricoverati in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 21 NOV – Sono 118 in Puglia i nuovi casi rilevati di covid su 18.106 test giornalieri registrati (0,65%).

Oggi non c’è stata alcuna vittima.

La provincia con più casi (48) è quella di Foggia. Segue Bari con 34, Lecce con 24 , Brindisi con 8, la Bat con 4, Taranto con uno e un residente fuori regione.

Le persone attualmente positive sono 3.988, quelle ricoverate in area non critica sono 145 e 16 in terapia intensiva. Le vittime complessive sono 6.873. (ANSA).