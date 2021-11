PUGLIA – VACCINO ANTI COVID: APERTE DA OGGI LE VACCINAZIONI OVER 40 PER LA TERZA DOSE

VACCINO ANTI COVID: APERTE DA OGGI LE VACCINAZIONI OVER 40 PER LA TERZA DOSE

Sono partite in tutta la Puglia le attività per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid, aperte da oggi anche agli over 40 che abbiano effettuato la seconda dose da almeno sei mesi. Da questa mattina le Asl sono impegnate anche con la vaccinazione degli operatori scolastici. All’avvio delle vaccinazioni all’hub di Bari-Catino hanno presenziato il presidente Michele Emiliano, l’assessore all’istruzione Sebastiano Leo e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro.

ASL BARI

Sono state – sino alle 14 di oggi – 3.044 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate in provincia di Bari, di cui 2.460 terze dosi, 153 prime e 431 seconde. Dei richiami, 640 dosi sono state riservate ai soggetti di età compresa fra i 40 e i 59 anni. Oggi in ASL Bari è partita parallelamente la distribuzione dei vaccini anti Covid ai medici di Medicina generale che daranno ulteriore spinta al proseguimento della campagna vaccinale per assicurare i richiami ma anche per recuperare ancora prime somministrazioni di vaccino, attraverso una attività di sensibilizzazione assistito per assistito con l’obiettivo di incentivare le adesioni. Trecento i flaconi di vaccino – per un totale di 1800 dosi – consegnati in giornata ai medici nelle sedi dei distretti socio sanitari di Altamura e Putignano. Domani nel pomeriggio saranno i medici di Medicina generale di Bari a ricevere i primi flaconi nella sede del Distretto unico nel quartiere Japigia per dare avvio alle somministrazioni nel proprio studio o a domicilio. In linea con il piano concordato con il Nucleo operativo vaccini aziendale della ASL, i medici di famiglia stanno contattando i propri assistiti per acquisirne la disponibilità e stanno facendo richiesta delle dosi necessarie ai distretti di appartenenza. I soggetti fragili per patologia, hanno potuto beneficiare finora nel Barese di più di 247mila dosi di vaccino, compresi 7.715 richiami, nonché i malati rari. Un target ridotto quest’ultimo, che ha ricevuto complessivamente 18.720 dosi di vaccino (di cui 1.059 richiami), ma con una copertura straordinaria pari al 100 per cento per la prima dose e al 92 per cento con doppia dose, equivalenti a 8.480 cicli completi.

ASL BAT

Anche nella Asl Bt è stato riorganizzato il servizio di vaccinazione per la somministrazione della terza dose con le agende di prenotazione attive per gli over 40: dalla seconda vaccinazione devono essere passati 6 mesi. Il dipartimento di prevenzione della Asl sta organizzando la vaccinazione del personale scolastico secondo il calendario che sarà programmato con gli stessi istituti del territorio.

ASL BRINDISI

Nei centri vaccinali della Asl di Brindisi al via oggi, 22 novembre, la somministrazione della terza dose a sportello per over 40 e personale scolastico. Dal 24 novembre gli hub di Bozzano a Brindisi, Conforama a Fasano e Oria saranno aperti ogni giorno, dalle 9 alle 14, con open day dedicati a personale scolastico, forze dell’ordine, protezione civile e volontari.

ASL FOGGIA

Al via oggi la somministrazione della terza dose per il personale scolastico della provincia di Foggia.

Fitto il calendario stabilito dalla ASL Foggia in sinergia con i dirigenti scolastici.

Si parte dalle ore 15.00 nei comuni di Foggia, Apricena, San Giovanni Rotondo, Lucera, San Severo e Cerignola con 410 somministrazioni programmate presso gli hub vaccinali.

ASL LECCE

Su 2816 vaccinazioni effettuate fino alle ore 16.15 nella giornata di oggi – tra Hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale – sono state somministrate 2021 terze dosi, 256 prime dosi e 539 seconde dosi. A quota 38.301 le terze dosi somministrate finora in ASL Lecce.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, riprende oggi la campagna vaccinale anti-Covid secondo le nuove disposizioni di somministrazione della terza dose anche agli over 40. In data odierna, risultano somministrate oltre 1800 dosi, così distribuite: 460 dosi a Grottaglie e 900 dosi presso l’Arsenale di Taranto (dato parziale aggiornato alle ore 15); 523 dosi a Martina Franca. Inoltre, la quasi totalità degli ospiti e degli operatori delle strutture sociosanitarie (RSA) di Taranto e provincia ha già ricevuto la terza dose.

