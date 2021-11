SAN SEVERO – Giovedì 25 novembre al Teatro Verdi il concerto in ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali di Pace nel mondo

Giovedì 25 novembre al Teatro Verdi il concerto in ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali di Pace nel mondo.

E’ in programma al Teatro Comunale Giuseppe Verdi giovedì 25 novembre con inizio alle ore 20,00 il Concerto in ricordo dei Caduti italiani nelle missioni internazionali di Pace nel mondo.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura – in collaborazione con l’Associazione Onlus “Mario Frasca” di cui è presidente il papà del militare deceduto Antonio Frasca, e l’Associazione Musicale “Città di San Severo” con il Maestro Antonello Ciccone. L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Foggia.

Sul prestigioso palco del Teatro Verdi si esibiranno il Coro e l’Orchestra di Fiati “Città di San Severo”, guidati dal Direttore Artistico della manifestazione Maestro Ciccone.

“Siamo particolarmente lieti di aprire le porte del nostro Teatro – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – dopo la lunga chiusura per la pandemia Covid 19. Con questo evento intendiamo ricordare tutti i militari italiani (complessivamente sono 177) che sono caduti dal 1950 ad oggi nel corso delle missioni internazionali la pace nel mondo. Durante la serata ci saranno momenti particolarmente toccanti sotto il profilo umano, ma anche musica di alto profilo. Una targa sarà consegnata ai famigliari di Roberta Perillo, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La serata sarà presentata dal responsabile Ufficio Stampa del Comune di San Severo Michele Princigallo. Saranno presenti anche genitori e familiari dei militari deceduti per difendere la Pace nel mondo, autorità civili, militari e religiose.

SAN SEVERO, 22 novembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo