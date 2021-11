SAN SEVERO – IL SACRO ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO SI MOBILITA PER LA “MISSIONE CARITA’ 75”

Gentilissime Amiche e Cari Amici,

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Rappresentanza di San Severo -, desidera festeggiare in modo speciale il LXXV Anniversario della Istituzione della Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano, sede della Delegazione delle Puglie e Basilicata.

Siamo certi che il modo migliore di fare festa sia aiutare quanti si trovano in difficoltà.

A seguito dell’Intesa raggiunta tra Don Andrea Pupilla, in qualità di Direttore della Caritas Diocesana, e l’Ordine, i Cavalieri Costantiniani, da oggi, Festa di Cristo Re, fino al Santo Natale sono mobilitati in “MISSIONE CARITA’ 75”, al fine di sovvenire quanto più possibile alle necessità dei Poveri, diventati più numerosi a causa della pandemia, che – è bene ricordare! – non è finita.

Per tale fine, abbiamo organizzato una colletta alimentare presso la Parrocchia della Libera, sede della Delegazione.

Vi invito a darci una mano, donando generi alimentari o versando un contributo sul conto corrente della Parrocchia della Libera, contraddistinto dal seguente codice IBAN: IT28R0306978633100000007567.

Il Parroco Don Giovanni Pistillo, Cappellano Capo della Delegazione, provvederà, unitamente ai Cavalieri dell’ Ordine, alla distribuzione dei beni alimentari raccolti.

Sosterremo, così, l’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ DON FELICE CANELLI, recentemente istituito dalla Caritas Diocesana.

Conosco molto bene la Vostra generosità e sono convinto che saprete unirVi a noi in MISSIONE CARITA’ 75 : il Signore saprà renderVi il centuplo.

RingraziandoVi per la Vostra cortese attenzione, Vi auguro ogni bene per intercessione di Maria Santissima Liberatrice.