SAN SEVERO – PRIMA PROVA NAZIONALE GIOVANI, A LA SPEZIA SECONDO POSTO NELLA SCIABOLA PER IL SANSEVERESE EMANUELE NARDELLA (C.S. ESERCITO)

LA SPEZIA – Nella prima prova Nazionale Giovani di fioretto e sciabola, in programma a La Spezia, sale sul podio lo sciabolatore pugliese Emanuele Nardella, attualmente in forza al Centro Sportivo Esercito.

L’atleta sanseverese ha esordito nel tabellone della diretta infliggendo al padovano Giorgio Siviero del Petrarca Scherma un pesante 15-2 poi ha proseguito speditamente il suo cammino regolando per 15-5 Daniele Stirpe delle Lame Tricolori, per 15-7 Christian Colautti della Virtus Bologna, per 15-6 Marco Galetti del Champ Napoli e per 15-9 Leonardo Tocci del Frascati Scherma in semifinale.

La vittoria finale è andata a Pietro Torre delle Fiamme Oro, impostosi su Nardella in un equilibrato assalto decisivo col punteggio di 15-12. Sul terzo gradino del podio, ex aequo con Tocci, anche Giorgio Marciano delle Fiamme Azzurre.

PRIMA PROVA NAZIONALE GIOVANI – SCIABOLA MASCHILE – La Spezia, 21 novembre 2021

Finale

Torre (Fiamme Oro) b. Nardella (Esercito) 15-12

Semifinali

Nardella (Esercito) b. Tocci (Frascati Scherma) 15-9

Torre (Fiamme Oro) b. Marciano (Fiamme Azzurre) 15-11

Quarti

Nardella (Esercito) b. Galetti (Champ Napoli) 15-6

Tocci (Frascati Scherma) b. Roussier Fusco (Frascati Scherma) 15-10

Torre (Fiamme Oro) b. Cantini (Carabinieri) 15-7

Marciano (Fiamme Azzurre) b. Conversi (Club Scherma Roma) 15-10

Ottavi

Nardella (Esercito) b. Colautti (Virtus Bologna) 15-7

Sedicesimi

Nardella (Esercito) b. Stirpe (Lame Tricolori) 15-5

Trentaduesimi

Nardella (Esercito) b. Siviero (Petrarca Scherma) 15-2

Classifica (105): 1. Pietro Torre (Fiamme Oro), 2. Emanuele Nardella (Esercito), 3. Giorgio Marciano (Fiamme Azzurre) e Leonardo Tocci (Frascati Scherma), 5. Edoardo Cantini (Carabinieri), 6. Giovanni Roussier Fusco (Frascati Scherma), 7. Marco Galetti (Champ Napoli), 8. Alessandro Conversi (Club Scherma Roma).