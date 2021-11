APRICENA – Il sindaco Potenza revoca le deleghe al consigliere del PLI Pasquale Biscotti, il quale annuncia la fine del sostegno all’amministrazione in carica

Il sindaco di Apricena Antonio Potenza revoca le deleghe al consigliere comunale del Partito Liberale Italiano, Pasquale Biscotti

il quale annuncia la fine del sostegno all’amministrazione in carica.



Il sindaco di Apricena Antonio Potenza ha revocato le deleghe ai trasporti, mobilità e turismo al consigliere comunale del Partito Liberale Italiano, Pasquale Biscotti il quale annuncia la fine del sostegno all’amministrazione in carica ma conferma l’impegno in qualità di amministratore municipale, per la risoluzione di problemi che affliggono la collettività apricenese.

“Con la revoca delle deleghe a me assegnate – spiega il consigliere Biscotti -, termina oggi ufficialmente la mia attività di supporto diretto all’Amministrazione comunale di Apricena. Nonostante ciò resto a disposizione, come sempre fatto, per fornire il mio aiuto e consiglio disinteressato a chiunque ne avrà bisogno. Credo sia doveroso ringraziare il sindaco Potenza per l’opportunità di esperienza portata avanti fino ad ora. In particolare desidero fare i migliori auguri a Maria Rita Labombarda per la delega ai Trasporti e a Carla Antonacci per il Turismo. Resto consigliere comunale di questa città con il fermo impegno di onorare tale ruolo”.

Il consigliere comunale Dott. Pasquale Biscotti