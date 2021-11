Covid: in Puglia 249 nuovi casi (1,1% test) e 3 morti. Attualmente positive 3.948 persone, 17 in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 23 NOV – Oggi in Puglia si re ve 151 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. (ANSA).

I nuovi casi sono così distribuiti: 38 in provincia di Bari, 15 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 13 in provincia di Brindisi, 54 in quella di Foggia, 47 nel Leccese e 83 in provincia di Taranto.

Delle 3.948 persone attualmente positive 151 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. (ANSA).