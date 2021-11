SAN SEVERO – IL 29 E 30 NOVEMBRE CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

IL 29 E 30 NOVEMBRE CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 09,30 di lunedì 29 novembre 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 10,30 di martedì 30 novembre 2021, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città per la trattazione dei seguenti accapi:

Comunicazioni;

Annuncio interrogazioni a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C.C.;

1. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C. C. prot. n. 32424 del 08.11.2021;

2. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C. C. prot. n. 32433 del 09.11.2021;

3. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C. C. prot. n. 33977 del 19.11.2021;

4. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C. C. prot. n. 34301 del 23.11.2021;

5. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 10 del 10.09.2021, n. 11 del 13.09.2021, n. 12 del 22.09.2021, n. 13 del 23.09.2021, n. 14 del 26.10.2021e n. 15 del 27.10.2021;

6. Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 ai sensi degli art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.;

7. POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”. – Intervento denominato “Mosaico di San Severo – Corridoi ecologici nei torrenti Radicosa e Venolo” – Cod. Progetto A0606.13 – Approvazione progetto definitivo – Apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 3/2005 e ss mm. ed ii.;

8. Programma degli interventi comunali per il diritto allo studio – Esercizio 2022.

SAN SEVERO, 23 novembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo