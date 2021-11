SAN SEVERO – PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA

A firma del Dirigente Area V Servizi Cimiteriali Fabio Mucilli è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo il PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA.

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 226/V del 06/09/2021 è stata avviata la procedura per l’attività di estumulazione ordinaria nel Cimitero cittadino, da eseguirsi presso il blocco loculi denominato “I° Biccari”, per un totale di n. 62 loculi, le cui concessioni risultavano scadute poiché ultra sessantennali, ai sensi del Regolamento di Polizia mortuaria;

DATO ATTO CHE:

le suddette attività di estumulazione sono in fase di ultimazione; è stata avviata la procedura propedeutica di progettazione per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali comunali; nelle more della costruzione dei nuovi loculi, corre l’obbligo da parte dell’Amministrazione di garantire la sepoltura dei feretri, attuando interventi urgenti, al fine di scongiurare problematiche di carattere igienico sanitario; pertanto si rende necessario, per le motivazioni innanzi riportate, l’indispensabile, urgente ed improrogabile intervento di estumulazione massiva ordinaria, al fine di riacquisire al patrimonio del Comune i loculi da destinare a tumulazioni, previsto dall’art. 41 del citato “Regolamento di Polizia Mortuaria”;

RILEVATO CHE:

da sopralluoghi effettuati, al fine di avviare le procedure di estumulazione massiva ordinaria, risultano possedere i requisiti temporali e strutturali n. 90 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “II° Presutto”, in prosecuzione con le attività estumulative già poste in essere sullo stesso blocco; i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale; n. 40 loculi interessati dal presente programma di estumulazione verranno riservati alle concessioni definitive al fine di eliminare le sepolture provvisorie attualmente in essere presso l’ipogeo dell’Arciconfraternita Maria SS del Soccorso;

SI AVVISA

che, a partire dal 22 dicembre 2021, si procederà alla estumulazione delle salme che risultino essere state tumulate da oltre 60 anni, le cui concessioni inoltre risultino scadute, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, di cui alla richiamata D.C.C. n. 5/2017; che l’attività di estumulazione interesserà n. 90 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “II° Presutto”; che i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale.

SI INVITANO

tutti i parenti dei defunti tumulati nei suddetti blocchi a contattare, entro e non oltre il 15 dicembre 2021, il Servizio Cimiteriale muniti di contratto di concessione e/o documento equivalente, al fine di dimostrarne l’effettiva titolarità. Dopo tale data, qualora non si fosse proceduto a dimostrare la titolarità concessoria dei loculi occupati da defunti con contratti stipulati da più di 60 anni, si procederà d’ufficio ad effettuare le estumulazioni previste nel presente proclama.

I parenti che abbiano interesse possono: depositare i resti mortali dei propri defunti in ossari, loculi o tombe avute in concessione, in questo caso, le spoglie dovranno essere preliminarmente raccolte all’interno di cassettine di zinco secondo quanto prescritto dall’art. 36 del DPR 285/90. Rinnovare le concessioni secondo quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria per un periodo di 20 anni; a tal proposito essi dovranno inoltrare formale richiesta al Servizio Cimiteriale Comunale. Se il cadavere estumulato non sarà in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso stesso sarà avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, oppure ritumulato in controcassa. Le richieste degli aventi titolo, relative i resti mortali dei defunti estumulati, dovranno esser formulate con dichiarazione di atto notorio e/o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Si ribadisce che il trattamento prestabilito dei resti per le quali sussiste il disinteresse dei familiari (in mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro collocazione presso l’ossario Comune.

Le estumulazioni saranno calendarizzate a partire dal 22 dicembre 2021.

ELENCO ESTUMULANDI GRUPPO “II° PRESUTTO” ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Rif. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302/AREA V/S.C. DEL 22/11/2021 AD OGGETTO: Attività di estumulazione ordinaria – ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ n° DEFUNTO ​ DATA DECESSO SEZ. LOC. n° DEFUNTO ​ DATA DECESSO SEZ. LOC. ​ COGNOME NOME ​ ​ ​ ​ COGNOME NOME ​ ​ ​ 1 RINALDI LUIGI 18/03/1953 1 6 46 MESSERI CARMELA 21/06/1953 13 6 2 PRESUTTI ANNUNZIATA 14/02/1953 1 4 47 SOCCIO DANTE 10/03/1953 13 5 3 D’ORSI ANTONIA 09/02/1953 1 3 48 CRISTALLI ERSILIA 03/05/1953 13 4 4 TARTAGLIONE MARIA GIUSEPPA 27/03/1953 2 6 49 PRATTICHIZZO LUIGI 24/02/1953 13 3 5 CERVI ELVIRA LUCIA 03/02/1953 2 4 50 CONTE MARIA MICHELA 10/12/1952 13 1 6 FERRARA LEONARDO 15/02/1953 2 3 51 TROZZOLA MARIA SEVERINA 08/12/1953 14 6 7 VITULANO DOMENICO 14/03/1953 2 2 52 PETRILLI ROSA 10/03/1953 14 5 8 FUGARO ANGELA 17/03/1953 3 6 53 DEL SORDO CARMELA 13/06/1953 15 6 9 DE VIVO NICOLA 31/01/1953 3 5 54 NARDELLA ANGELO 05/03/1953 15 5 10 COMPOSTO ANTONINO 05/02/1953 3 4 55 NIRO ANTONIO 24/04/1953 15 4 11 SCIPPA PIETRO 11/04/1953 3 3 56 PENNELLI MARIA 30/01/1953 15 3 12 SASSANO MARIA 30/07/1953 4 6 57 SANTELLI GIUSEPPE 17/04/1953 16 4 13 CIPRIANI MICHELE 13/03/1957 4 3 58 MANNO LUIGI 25/07/1952 16 3 14 RAMIREZ MICHELE 28/02/1953 4 2 59 MANZARO GIUSEPPE 07/02/1953 16 1 15 CIPRIANI CANDIDA 26/02/1953 4 1 60 MONTEMARANO ANTONIA 08/06/1953 17 6 16 MANFREDI SALVATORE 04/02/1953 5 5 61 PALMIERI GERARDO 26/02/1953 17 5 17 LOPS PIETRO 08/05/1953 5 4 62 CAPORASO MARIO 07/12/1950 17 1 18 SCIROPPO FILOMENA 19/03/1953 5 3 63 MAZZETTI NAZARIO 12/07/1955 18 6 19 SETTANNI MICHELE DOMENICO 08/03/1953 5 2 64 PISTILLO VINCENZO 17/02/1953 18 5 20 DE CESARE LUCIA 28/06/1956 5 1 65 PARADISO GIUSEPPE 21/03/1953 18 4 21 RENDINA LINA 26/06/1953 6 6 66 DE BELLIS DONATO ANTONIO 21/02/1955 18 2 22 FERRARA LUIGI 27/12/1961 6 5 67 PRINCIGALLI FELICE 04/05/1953 19 6 23 DI BRINA FRANCESCO 10/11/1953 6 3 68 AQUILANO CARLO 13/02/1953 19 5 24 7 6 69 CARANO MARIA ROSARIA 21/01/1953 19 2 25 GIRARDI ANGELA 28/12/1956 7 5 70 SANTORO MARIA 18/04/1953 20 6 26 MALERBA MARIA LUIGIA 13/02/1956 7 4 71 CROCE PASQUALE 13/02/1953 20 5 27 RUSSI MARIA GIUSEPPA 17/04/1953 7 3 72 MAIORANO TOMMASO 13/03/1953 20 4 28 DE BIASE ASSUNTA 09/03/1953 7 2 73 ASSI FILIPPO 15/02/1953 20 1 29 PRIORE MATTEO 21/05/1955 7 1 74 MINISCHETTI MICHELE 16/11/1961 21 6 30 D’ANGELO POTITO 26/03/1953 8 6 75 PUGLIESE ANTONIO 12/02/1953 21 5 31 MONACO ANTONIA 26/03/1953 8 4 76 ANGELASTRA GIACOMA 21 3 32 PIETROFORTE MARIA 27/03/1953 9 5 77 MARTELLA DOMENICO NICOLA 18/12/1955 22 6 33 STEFANETTI MATTEO 01/05/1953 9 4 78 BATTIPAGLIA GIUSEPPE 10/02/1953 22 5 34 DE LILLA MARIA 25/03/1953 10 6 79 CANDELA FELICIA CARMELA 10/09/1952 22 2 35 BALDUCCI VITO 08/12/1951 10 5 80 CAPOSIENA MARIA GIUSEPPA 25/01/1953 22 1 36 DE CRISTOFARO MICHELE 22/02/1960 10 2 81 MARUZZI GIUSEPPE 18/12/1955 23 6 37 BELLANTUONI LAURA 01/04/1953 10 1 82 FRANCHELLI ANTONIO LUIGI 08/02/1953 23 5 38 PERNA SALVATORE 22/07/1954 11 6 83 DEL MEDICO FRANCESCO SAVERI 26/01/1953 23 4 39 IANIRO MARIA BEATRICE 10/03/1953 11 5 84 LA MEDICA RACHELE 18/08/1952 23 3 40 DE VITO MARIA 15/04/1953 11 4 85 FONTANIERE-D’ORTA GIUSEPPE 18/08/1952 23 2 41 PACE MICHELE 27/04/1953 11 3 86 GUALANO MARIA TERESA 22/01/1953 23 1 42 RICCI LEONARDO 15/12/1956 12 6 87 TORTORA GIUSEPPA 03/11/1956 24 6 43 PETRUZZELLIS MARIA GIUSEPPA 06/12/1956 12 5 88 SALVITTO CARMELA 28/11/1951 24 5 44 PLACENTINO MICHELE 09/08/1957 12 3 89 CAPORASO FRANCESCO PAOL 09/05/1953 24 4 45 LAUDADIO MARIA LUIGIA 06/04/1953 12 2 90 PERROTTI MARIO ETTORE 24/09/1952 24 3

SAN SEVERO, 23 novembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo