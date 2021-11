Covid, nuovi contagi sopra quota 12mila e positività al 2,2%

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo balzo dei contagi in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute i nuovi positivi sono 12.448, in aumento rispetto ai 10.047 di ieri, con 562.505 tamponi effettuati, numero che determina un tasso di positività pari al 2,21%. Lieve aumento dei decessi, 85 (+2). I guariti sono 7.558 mentre per gli attualmente positivi crescono di 4.807 unità per un totale di 159.317. Dal fronte ospedaliero emerge che i ricoveri nei reparti ordinari si incrementano di 32, salendo a 4.629; 13 in più i degenti ospitati nelle terapie intensive dove il numero complessivo è pari a 573 con 49 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 154.115 persone.

Per quanto riguarda le regioni, la prima per numero di contagiati è la Lombardia (2.207), seguita da Veneto (1.931) e Lazio (1.283).

(ITALPRESS).