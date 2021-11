SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO – CONCORSO LA COSTITUZIONE: DIRITTO VIVO – V Edizione 2021/2022

AVVISO PUBBLICO – CONCORSO LA COSTITUZIONE: DIRITTO VIVO – V Edizione 2021/2022

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, seguito dall’Assessore Celeste Iacovino, invita tutti gli Studenti della città a partecipare alla V Edizione del Concorso “La Costituzione: Diritto Vivo”, promossa con Deliberazione di Giunta comunale nr. 185 del 08/11/2021.

Regolamento concernente le modalità di svolgimento

Articolo 1

Descrizione e finalità

1. Il concorso, facente parte dell’omonima iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale, è rivolto agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Città di San Severo.

2. Le finalità del concorso sono: educare alla democrazia, alla cittadinanza attiva, alla legalità, per conoscere i principi e le regole alla base della convivenza civile; riscoprire il senso di appartenenza alla propria comunità; promuovere la conoscenza della Carta Costituzionale, al fine di creare generazioni di persone consce dei propri diritti e dei propri doveri verso il popolo e, quindi, verso lo Stato di cui essi sono i singoli componenti imprescindibili.

3. Al concorso, rivolto a tutti gli studenti di tutte le scuole di San Severo di ogni ordine e grado, potranno parteciparvi solo studenti riuniti in gruppi essendo escluse partecipazioni individuali.

4. Gli elaborati, esclusivamente in formato digitale, dovranno essere inviati entro il 30/04/2022 attraverso e-mail;

5. Le e-mail dovranno indicare quale oggetto: Concorso: “La Costituzione: diritto vivo”, contenere i dati relativi all’Istituto scolastico di appartenenza, la classe frequentante, i nominativi degli studenti partecipanti ed essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it

6. Tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalità e nei tempi prescritti saranno esaminati e valutati da una Commissione, costituita da tre componenti. La decisione della Commissione è insindacabile.

7. Gli elaborati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, unitamente alle schede allegate al presente (ALLEGATO 1, 2).

8. La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il riconoscimento del credito formativo.

Articolo 2

Tempi di svolgimento del concorso

I partecipanti dovranno inviare gli elaborati a partire dal 13 Gennaio 2022 ed entro il 30 Aprile 2022. Il termine è perentorio. Le proposte pervenute oltre il termine previste saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 3

Caratteristiche degli elaborati

1. Gli elaborati potranno avere o carattere multimediale (video musicale) o (presentazione in PowerPoint) o figurativo (tramite elaborati grafici formato JPG) o letterario (tramite tema, poesia, racconto formato PDF).

2. I temi individuati, suddivisi per grado di scuola, sono i seguenti:

Scuola Primaria

“La Costituzione riconosce tra i diritti fondamentali dell’individuo il diritto all’istruzione. Soffermatevi sull’art.34 della Costituzione e sul ruolo dell’istruzione come strumento di crescita sociale e di libertà.”

“Scuola Secondaria di 1° grado

“Sempre più spesso il patrimonio comune, monumentale e non, subisce aggressioni attraverso atti di vandalismo, che oltre a costituire un reato, rappresentano gesti di inciviltà che denotano una assoluta mancanza di senso di appartenenza alla città e alla comunità e procurano danni alla collettività, non solo di natura economica. Alla luce dell’art.9 della Costituzione riflettete sul fenomeno del vandalismo soffermandovi sul principio fondamentale tutelato da questa norma.”

Scuola Secondaria di 2° grado

“A distanza di oltre 70 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione, nonostante i principi affermati a difesa dei diritti delle donne, non ancora può dirsi conquistata quella pari dignità sancita tra donne e uomini.

Basti pensare, a dimostrazione che il principio costituzionale di parità non è ancora pienamente applicato, che il Consiglio Regionale Pugliese ha dovuto approvare qualche mese fa una legge per assicurare la parità retributiva di genere.

Analizzando tutte le norme costituzionali dedicate alle donne, evidenziate quali sono a vostro avviso i diritti riconosciuti alle donne dalla nostra Costituzione che non ancora si realizzano in concreto nella vita sociale, economica e politica riflettendo anche sul fenomeno della violenza di genere che può scaturire dalla mancanza di pari dignità tra uomo e donna”.

Articolo 4

Premi

1. Verrà assegnato un premio di euro 500,00 alla proposta classificata al primo posto per le seguenti categorie: Scuola Primaria – categoria letteraria; Scuola Primaria – categoria figurativa; Scuola Sec. di 1° gr. – categoria letteraria; Scuola Sec. di 1° gr. – categoria figurativa; Scuola Sec. di 2° gr. – categoria letteraria; Scuola Sec. di 2° gr. – categoria figurativa; Categoria multimediale (unica).

2. Le modalità di premiazione verranno comunicate nel corso dell’espletamento delle procedure concorsuali.

Articolo 5

Limitazioni concernenti l’inserimento di materiali coperti da copyright

1. I partecipanti dovranno attenersi alla normativa europea vigente in materia di copyright.

2. Gli elaborati non dovranno contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni tali da nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, né tali da incoraggiare la persecuzione di individui per razza, opinioni, nazionalità, sesso, professione o credo religioso. Non dovranno altresì incoraggiare il crimine e infrangere la legge.

3. Il Comune di San Severo e la Commissione non rispondono di eventuali richieste di terzi che potrebbero vantare un diritto sul prodotto inviato o perché si ritengano offesi da esso.

4. Partecipando al Premio si cedono al Comune di San Severo i diritti di pubblicazione mediante il sito internet istituzionale e per la pubblicazione di un eventuale catalogo, con obbligatoria indicazione dell’autore.

Articolo 6

Autorizzazioni per utilizzo immagini

Gli elaborati contenenti immagini dovranno essere integrati con relativa autorizzazione dei genitori e/o degli alunni maggiorenni partecipanti, i cui fac-simili si allegano alla presente.

Articolo 7

Accettazione del Regolamento

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione del presente Regolamento.

Articolo 8

Privacy

Tutti gli atti, le notizie e le informazioni inerenti e/o connesse al presente Regolamento, saranno trattati in conformità al D. L.vo n. 196/2003, come da ultimo modificato ed integrato con D. L.vo 101/2018, per le sole finalità relative all’espletamento del concorso. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Severo, nella persona del Dirigente ad interim del settore Cultura.

IL DIRIGENTE AD INTERIM SERVIZIO CULTURA E P. I. Dott. Vito Tenore

Fac-simile Allegato 1

Concorso “La Costituzione: Diritto Vivo”

V edizione 2021/2022

Al Dirigente Scolastico Istituto………………………………………….

……………………………..

……………………………..

Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini degli studenti minorenni

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

Genitore/esercente patria potestà dell’alunno/a………………………………………………………..

Frequentante la classe……………….sez………….indirizzo…………………………………………

ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come da ultimo modificato ed integrato con D. L.vo 101/2018

AUTORIZZA

l’uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti immagini, nome o voce del proprio figlio/a all’interno di attività educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi (pubblicazioni sul sito, documentazioni educative, mostre, filmati). La presente autorizzazione non consente l’uso di immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE (DA ALLEGARE)

C.I. o P.A. nr……………………………………………

rilasciato dal ……………………………………………il………………………….

Data………………..

Firma del genitore…………………

Fac-simile Allegato 2

Concorso “La Costituzione: Diritto Vivo”

V edizione 2021/2022

Al Dirigente Scolastico Istituto………………………………………….

……………………………..

……………………………..

Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini degli studenti maggiorenni

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

Frequentante la classe……………….sez………….indirizzo…………………………………………

ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come da ultimo modificato ed integrato con D. L.vo 101/2018

AUTORIZZA

l’uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti la mia immagine, il mio nome e/o la mia voce all’interno di attività educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi (pubblicazioni sul sito, documentazioni educative, mostre, filmati). La presente autorizzazione non consente l’uso di immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (DA ALLEGARE)

C.I. o P.A. nr……………………………………………

rilasciato dal …………………………………………………………..il………………………….

Data………………..

Firma

SAN SEVERO, 25 novembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo