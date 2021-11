SAN SEVERO – DA LUNEDI’ 29 NOVEMBRE PARTONO I LAVORI PER IL NUOVO MANTO STRADALE DI CORSO GARIBALDI, VIA T. SOLIS, VIA N. PASSERO, VIA C. MASSELLI E VIA MAGENTA

Il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio comunicano che con propria atto N. 182 in data odierna, a firma del Dirigente Area Vi Benedetto Di Lullo, è stata disposta ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE di Corso Garibaldi, Via T. Solis, Via N. Passero, Via C. Masselli e Via Magenta.

“A partire dalla serata di lunedì 29 novembre verranno eseguiti dapprima i lavori di scarifica e poi quelli di bitumazione – dichiarano gli Amministratori – di arterie importanti, di grande transito veicolare e pedonale. I lavori di scarifica verranno effettuati nelle ore notturne, mentre quelli di bitumazione saranno eseguiti durante le ore diurne dei giorni successivi. Confidiamo di presentare nel giro di pochi giorni il nuovo e più moderno volto di strade che possono definirsi parte del salotto cittadino”.

L’ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE è stata disposta al fine di eseguire i lavori di rifacimento del manto stradale nelle seguenti strade: Corso Garibaldi, Via T. Solis Via N. Passero, Via C. Masselli e Via Magenta. Si ORDINA l’istituzione del divieto di sosta H24 con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati delle seguenti strade: Corso Garibaldi l’intero tratto; Via T. Solis l’intero tratto; Via N. Passero, nel tratto compreso tra Viale 2 Giugno fino all’incrocio di Via T. Appulo; Via C. Masselli, nel tratto compreso tra Viale 2 Giugno fino all’incrocio di Via T. Appulo; Via Magenta l’intero tratto, dal 29.11.2021 al 31.12.2021, per consentire lavori di rifacimento del manto stradale.

SAN SEVERO, 26 novembre 2021

