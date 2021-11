SAN SEVERO – E’ iniziata la Rassegna “LA VIA D’USCITA: MISURE DI CONTRASTO E STORIE DI RISCATTO”

E’ iniziata la Rassegna “LA VIA D’USCITA: MISURE DI CONTRASTO E STORIE DI RISCATTO”

In occasione della Giornata internazionale per il contrasto alla violenza di genere, è iniziata la Rassegna intitolata “LA VIA D’USCITA: MISURE DI CONTRASTO E STORIE DI RISCATTO”, curata dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Il primo appuntamento si è tenuto ieri giovedì 25 novembre presso l’Auditorium del Mat – Museo dell’Alto Tavoliere con la conferenza curata dall’Arcidonna, circolo “Elsa Morante”. Attraverso le relazioni degli illustri ospiti si è ripercorso il quadro normativo che disciplina la materia, ma soprattutto gli strumenti ed i servizi che il Territorio offre per prestare aiuto a quelle donne che si trovano strette nella morsa della violenza. Questa sera, sempre presso l’Auditorium Nino Casiglio del Museo dell’Alto Tavoliere alle ore 18.30, la Rassegna proseguirà cedendo la parola alle donne, coinvolte dal Progetto “Viol@at” ed accompagnate in un percorso di riscatto ed autonomia. Tramite i loro racconti verrà spiegato come da quella triste morsa è possibile uscirne.

La rassegna si chiuderà lunedì 29 alle 20.00 presso il Mat- Museo dell’Alto Tavoliere con lo spettacolo teatrale, intitolato “Bianca per sempre. All’ombra di Federico”, curato da Spazio off, per riflettere, attraverso l’arte, come le vite di queste donne non sono cronache di eventi lontani ma racconti di storie vicine… più di quanto pensiamo”.

SAN SEVERO, 26 novembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo