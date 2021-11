SAN SEVERO – il Service in Rete …per la salute e l’Ottobre Rosa, per la Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2021. Il primo dicembre la premiazione

il Service in Rete …per la salute e l’Ottobre Rosa a San Severo, per la Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2021

I presidenti delle Associazioni unite nel Service in Rete …per la salute, rendono noto il bilancio positivo delle iniziative coordinate per l’Ottobre Rosa a San Severo ed attivate a sostegno della Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2021.

Per il quarto anno il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del Tumore al seno, ha registrato il potenziamento della rete di collaborazioni con la LILT di Foggia, presieduto dalla dott.ssa De Trino Galante ed il coinvolgimento della cittadinanza attraverso anche la Consulta delle Associazioni della città di San Severo. La sfida più grande è stata conservare l’unità di intenti tra enti istituzionali, associativi ed il comparto economico. Si è giunti insieme a realizzare un unico programma, che tenesse insieme tutte le iniziative promosse sul territorio, con lo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di Donne, trasferendo informazioni e sensibilizzazioni sul tema della prevenzione, grazie anche ad una intensa distribuzione del materiale informativo e gadget forniti dalla LILT. Il programma locale, concordato con la LILT di Foggia per la Campagna giunta alla XXIX edizione, ha visto il patrocinio del Comune di San Severo, della ASL Foggia, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, della CONFCOMMERCIO – Provincia di Foggia con i sette Civ di San Severo. Il Sindaco Francesco Miglio con l’assessore Celeste Iacovino, in coerenza con il Protocollo di Intesa sottoscritto dall’ANCI con la LILT nazionale, hanno deliberato di illuminare, in ottobre, del simbolico colore rosa la Biblioteca Comunale” A. Minuziano”. Successo di partecipazione al meeting Venerdì 25 ottobre “E’ ora di prenderti cura di te”, con le dottoresse Marinella Cristalli, Carmen Fiano, che hanno suggerito consigli pratici da abbinare alle cure oncologiche, e Paola Marino che ha emozionato il pubblico con la lettura degli scritti inviati da donne dell’Associazione ESSERCI odv, che hanno superato la malattia. In molti hanno partecipato con entusiasmo all’esposizione e distribuzione del materiale ricevuto dalla LILT di Foggia: i dottori farmacisti delle 17 farmacie della Città e gli esercenti dei sette CIV cittadini. La città, quindi, si è riempita di vetrine dal colore rosa, allestite in molti casi con creatività e fantasia con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul tema di clienti e passanti.

La Commissione composta da rappresentanti del Service in rete ha assegnato i premi e stabilito che la premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione alla Campagna Nastro rosa, d’accordo con l’A.C., la LILT di Foggia e la Confcommercio San Severo, sarà svolta in forma ufficiale alla presenza degli organizzatori e dei partner del progetto, il giorno

1 dicembre pv alle ore 19,30 nel Foyer del Teatro comunale “ G. Verdi”

In quest’occasione saranno consegnati anche premi e attestati dell’edizione del 2020

Paki Attanasio -Volontaria CRI Comitato San Severo Torremaggiore, delegata area sviluppo e comunicazione e coordinatrice del Service in rete …per la salute, dichiara: “si è registrata una risposta entusiasta da parte di molti alla 4° edizione dell’”Ottobre Rosa” a sostegno della XXIX Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2020”. Tale risposta ha generato soddisfazione ed emozione nel constatare il successo dell’iniziativa. P.A. Replica “non è solo il “rosa” che fa pensare alla prevenzione, ma ogni vetrina ha un suo messaggio, più o meno colorato, ma originale ed efficace per comunicare il valore della vita umana che la prevenzione può affrancare da una morte precoce. Scoprirci uniti in questo percorso di sensibilizzazione, rafforza il senso di appartenenza alla nostra Comunità”.

I Presidenti delle Associazioni uniti nel sodalizio, Wilma Ardisia per l’A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani, Paola Cuccitto per la CRI Comitato di San Severo-Torremaggiore, Concetta Pacentra per l’International INNER WHEEL CLUB di San Severo C.A.R.F. , Amalia Antonacci per il Touring Club Italiano – CdT San Severo, Michele Princigallo per il Club per l’U.N.E.S.C.O. di SAN SEVERO, ringraziano quanti hanno reso possibile l’iniziativa e offerto la collaborazione per migliore riuscita della Campagna Nastro Rosa 2021.



I Presidenti pro tempore delle Ass. Costituenti il SERVICE IN RETE:

Wilma Ardisia per l’A.M.M.I. ASSOCIAZIONE MOGLI MEDICI ITALIANI

Paola Cuccitto per la CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di San Severo-Torremaggiore

Concetta Pacentra per l’INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB di San Severo C.A.R.F.

Amalia Antonacci per il TOURING CLUB ITALIANO – CdT San Severo

Michele Princigallo per il Club per l’U.N.E.S.C.O. di SAN SEVERO

F.to per il Coordinamento delle Associazioni di Service

Paki Attanasio