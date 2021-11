CALCIO SERIE C – IL FOGGIA SEGNA 5 GOAL ALLA VIBONESE

Di Lino Mongiello

Foggia, 28 novembre 2021. Vittoria importante del Foggia contro l’ultima della classe, la Vibonese. I rossoneri travolgono (5-2) la compagine calabrese e si attesta in sesta posizione, in piena zona playoff. La gara ha messo in evidenza la netta supremazia dei padroni di casa, arrembanti e decisi a chiuderla quanto prima. Dopo le consuete schermaglie di inizio gara, il Foggia ha rotto gli indugi ed assestato ben quattro colpi mortali che hanno determinato 45’ da incubo per gli ospiti. Davvero una mazzata terribile. E, soprattutto, con il Foggia a testa bassa a spingere con insistenza. Nella ripresa, probabilmente convinti di aver già in tasca i tre punti, l’undici zemaniano ha abbassato la guardia e i ritmi, consentendo alla rediviva Vibonese di accorciare le distanze e di mancare per un pelo (palo) il gol del 4-3 che avrebbe riaperto le sorti del match. Invece, negli altalenanti ed incerti ultimi venti minuti il Foggia è riuscito, dopo diversi tentativi falliti, a chiuderla definitivamente. Ma, va detto, il diverso atteggiamento degli ospiti ha fatto temere il peggio, almeno fino al calcio di rigore trasformato da Curcio. Zeman l’aveva detto nella conferenza pre partita: questa squadra ha notevoli margini di crescita e deve sempre stare concentrata per ottenere il miglior risultato. La dimostrazione di quanto avesse ragione, s’è avuta proprio contro la Vibonese. Su questo, ovviamente, ci sarà da lavorare e migliorare. Intanto Zeman ha dovuto affrontare la Vibonese con molte defezioni. Alla lunga lista di indisponibili si sono aggiunti lo squalificato Di Pasquale e Martini. Mentre ha ritrovato Curcio, dopo lo stop imposto dal giudice sportivo. Nonostante i vari problemi il Foggia è sceso in campo con il consueto piglio e voglia di far bene, provando subito a spingere con decisione e con fraseggi stretti e veloci per far breccia nella difesa ospite. Sull’altra sponda, inevitabilmente, il forcing degli avversari li ha costretti nella propria metà campo, tentando, appena possibile, la sortita in avanti affidandosi a Golfo e Sorrentino. Le azioni dei rossoneri sono belle da vedersi ma difficili da realizzare nella finalizzazione. Agli errori in fase dell’ultimo passaggio si aggiunge l’insidia della pioggerellina che cade sul terreno dello Zaccheria che fa schizzar via la palla a maggior velocità. La prima azione di rilievo è di marca rossonera. Ferrante (10’) supera in velocità un paio di avversari e tenta, inutilmente, di sorprendere Marson sul primo palo. L’azione del Foggia è tambureggiante ma quando perde palla a centrocampo, innesca la ripartenza ospite che non va a segno per la robustezza della difesa rossonera. Bastano poco più di 20’ al Foggia per spezzare l’equilibrio. Petermann disegna la traiettoria giusta per Tuzzo (22’) che, davanti a Marson, lo supera con un velenoso diagonale. Curcio (24’) prova il 2-0 ma Marson stavolta è attento. 2-0 rimandato di qualche minuto con il gran tiro rasoterra di Garattoni (29’) che gonfia la rete. Il Foggia continua ad insistere, divertendo i pochi presenti. Curcio (32’) fa le prove del tris ma Marson si salva. E poco dopo Golfo (34’) impegna severamente Volpe. Quindi sale in cattedra Curcio che diventa mattatore nei due gol in 5’ che fanno calare il buio sulla Vibonese. Il fantasista rossonero prima pennella per la testa di Ferrante (39’) che manda la sfera alle spalle del povero Marson. Poi (44’) inventa un eurogol da posizione quasi impossibile spedendo la sfera all’incrocio dei pali. Il duplice fischio del Sig. Perenzoni è liberatorio per la malcapitata Vibonese. Negli spogliatoi Mister D’Agostino ne avrà avuti di argomenti per i suoi. Alla ripresa effettua ben tre cambi e i risultati si vedono subito. Bellini (2’) gira la sfera in rete sul cross proveniente dalla sinistra. Il gol del 4-1 non smuove il Foggia che continua a tessere e a macinare gioco. Garofalo (9’) ha la palla del 5-1 ma fallisce il “rigore” in movimento. La Vibonese non ha nulla da perdere e ora preme approfittando del momento di pausa del Foggia. Garofalo (12’) in piena area tocca la palla con un braccio e provoca il calcio di rigore. Golfo (13’) non sbaglia e si porta sul 4-2. La gara è riaperta ? Probabile. Il Foggia accusa il colpo, perde la concentrazione e si disunisce. Gli schemi sono saltati e i capovolgimenti di fronte che potrebbero incidere sul risultato finale, si susseguono. Grillo (16’) impegna Volpe. Due minuti più tardi Tuzzo (18’), di testa, manda la sfera sulla parte alta della traversa e Ferrante (28’) spreca l’occasione del bis personale spedendo alle stelle dall’altezza del dischetto. Sull’altro versante Grillo (28’) ha la palla del 4-3 che potrebbe davvero risultare determinante ma colpisce il palo. Le emozioni non sono ancora esaurite. Il Foggia ottiene un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Vergara (35’) e Curcio (36’) lo trasforma, portando il risultato sul 5-2. I tre gol da recuperare sono troppi per la Vibonese. La gara è ormai decisa. Da una parte e dall’altra ci sarebbe qualche altra opportunità ma Golfo e Gom per gli ospiti e Ferrante per i padroni di casa non incidono sul punteggio conclusivo.

FOGGIA-VIBONESE 5-2

FOGGIA (4-3-3): Volpe 6; Garattoni 6.5, Sciacca 6, Girasole 6, Nicoletti 6; Gallo 6.5, Petermann 7 (32’ st Maselli 6), Garofalo 6; Tuzzo 6, Ferrante 6.5, Curcio 7.

In panchina: Dalmasso, Rizzo Pinna, Merkaj, Vigolo, Di Jenno, Ballarini.

Allenatore: Zeman 7.

VIBONESE (4-2-3-1): Marson 5.5; Mahrous 5.5, Risaliti 5, Vergara 5.5, Polidori 5 (1’ st Senesi 6.5); Bellini 6.5, Gelonese 5.5 (42’ st Tumbarello sv); Basso 5 (1’ st Ngom 6), Cattaneo 6, Golfo 6; Sorrentino 5 (1’ st Grillo 6).

In panchina: Mengoni, Alvaro, La Ragione, Ciotti, Mauceri, Cicagna, Fomov.

Allenatore: D’Agostino 5.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6.5.

RETI: 22’pt Tuzzo, 29’ Garattoni, 39’ Ferrante, 44’ Curcio, 2’ st Bellini, 13’ Golfo (rig.), 36’ Curcio (rig.).

NOTE: giornata di pioggia, terreno in buone condizioni. Spettatori 3.000 circa. Ammoniti: Gelonese, Risaliti, Tuzzo, Petermann, Senesi, Vergara, Bellini, Garattoni. Angoli: 7-2 per la Vibonese. Recupero: 2’, 3′.