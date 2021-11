SAN SEVERO – FONDAZIONE TERRAMIA. L’IMMACOLATA ALLA FATTORIA “GREEN”

L’IMMACOLATA ALLA FATTORIA “GREEN”

Dopo il successo della iniziativa “Vinum et natura” di domenica 21 novembre, la Fondazione “TerraMia” si lancia nell’organizzazione di un’altra giornata in campagna in occasione del prossimo 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione.

L’evento dell’altra settimana ha visto i partecipanti cimentarsi in una serie di interessanti attività. Sono stati raccolti ben 24 tipi di erbe selvatiche utilizzate, freschissime, per un superbo pancotto completato con pane casareccio, patate, aglio e cipolla lunga, irrorato da un ottimo olio nuovo prodotto dall’oleificio Prattichizzo. Il tutto preceduto da un originale e gustoso aperitivo, che a sua volta, ha preparato gli ospiti ad assaporare un vino novello d’eccezione, un Trebbiano Toscano in purezza, che non sarà facilmente dimenticato. In omaggio alla Festa dell’Albero, piccoli e grandi hanno partecipato alla piantumazione di diversi alberi, tra cui quello che sarà al centro della futura balera della “Fattoria Green” che, come è noto, gestita dalla Fondazione, è situata sulla strada S.S. 272 per San Marco in Lamis, al km 6,150.

Ci ha pensato, infine, il noto musicista Matteo Marolla ad allietare la brigata con una serie di canzoni del suo repertorio, basato sul folklore locale, e non.

Mercoledì 8 dicembre il programma prevede, invece, un’aderenza particolare alla giornata autunnale ed alla festività. Innanzitutto l’accensione del tradizionale falò, che in città non è più possibile allestire, ma in campagna sì. Il cantautore Nazario Tartaglione allieterà i partecipanti con musica popolare, il che consentirà di…aprire le danze. Gli ospiti potranno assaporare carne alla brace, ricotta e primo sale di pecora, caciocavallo podolico e bruschetta con l’olio nuovo e vino novello appena uscito dalle botti della “Fattoria Green”. Naturalmente non mancheranno le castagne arrosto ed altri dolci tipici.

Alla ennesima giornata all’aria aperta è anche abbinata una attività di trekking per gli appassionati. Con partenza dalla Parrocchia di San Bernardino, la passeggiata ecologica attraverserà la famosa “Via dei Serpenti” per giungere alla sede della fattoria in aperta campagna. Il ritorno è previsto in autobus.

Insomma, tanta allegria in mezzo alla natura ed ai suoi benefici segreti.

Per info e prenotazioni Armando Niro, presidente della Fondazione “TerraMia”, 320 0390845.



