SCHERMA – CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 A CAGLIARI, IL SANSEVERESE EMANUELE NARDELLA TERZO CLASSIFICATO NELLA SCIABOLA MASCHILE

CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 A CAGLIARI,

IL PUGLIESE EMANUELE NARDELLA DEL C.S. ESERCITO

TERZO CLASSIFICATO NELLA SCIABOLA MASCHILE

CAGLIARI – Lo sciabolatore pugliese Emanuele Nardella, attualmente in forza al Centro Sportivo Esercito, sale sul terzo gradino del podio in occasione dei Campionati Italiani Under 23 di scherma, disputati a Cagliari.

Nardella, già vincitore di due medaglie d’oro ai Campionati Europei Cadetti e Giovani Foggia2019, ha esordito nel tabellone della diretta regolando per 15-4 Marco Galetti del Champ Napoli poi ha sconfitto 15-6 Pietro Bertola del Club Scherma Torino e 15-10 Giacomo Mignuzzi dei Carabinieri. In semifinale però Nardella è stato superato per 15-10 da Pietro Torre delle Fiamme Oro, che si è poi aggiudicato il titolo italiano battendo in finale il carabiniere Matteo Nei prt 15-7.

Sul terzo gradino del podio, assieme al sanseverese Nardella, anche Luca Fioretto delle Fiamme Oro.

CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE – Cagliari, 27 novembre 2021

Finale

Torre (Fiamme Oro) b. Neri (Carabinieri) 15-7

Semifinali

Neri (Carabinieri) b. Fioretto (Fiamme Oro) 15-9

Torre (Fiamme Oro) b. Nardella (Esercito) 15-10

Quarti di finale

Neri (Carabinieri) b. Cantini (Carabinieri) 15-14

Fioretto (Fiamme Oro) b. Gallo (Carabinieri) 15-14

Nardella (Esercito) b. Mignuzzi (Carabinieri) 15-10

Torre (Fiamme Oro) b. Nigri (Petrarca Scherma) 15-9

Ottavi di finale

Nardella (Esercito) b. Bertola (Club Scherma Torino) 15-6

Sedicesimi di finale

Nardella (Esercito) b. Galetti (Champ Napoli) 15-4

Classifica (56): 1. Pietro Torre (Fiamme Oro), 2. Matteo Neri (Carabineri), 3. Luca Fioretto (Fiamme Oro) e Emanuele Nardella (Esercito), 5. Giacomo Mignuzzi (Carabinieri), 6. Alberto Nigri (Petrarca Scherma), 7. Edoardo Cantini (Carabinieri), 8. Michele Gallo (Carabinieri).