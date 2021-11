SAN SEVERO – DAL 2 DICEMBRE LA POTATURA DEGLI ALBERI IN VIALE MATTEOTTI. DISPOSTA ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore con delega al Verde Mariella Romano comunicano che il Dirigente Area VI Benedetto Di Lullo, con proprio atto n. 183 in data odierna, ha disposto ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE in Viale Matteotti.

“L’ordinanza si è resa necessaria – dichiarano gli amministratori – per effettuare un’intensa attività di lavori di potatura degli alberi, al termine della quale Viale Matteotti si presenterà completamente diversa e con un volto certamente più accattivante in vista anche delle imminenti festività. L’Ordinanza di istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli è stata disposta su Viale Matteotti, nel tratto compreso tra Piazza Incoronazione fino al Piazzale della Costituzione, dal prossimo giovedì 2 dicembre fino al successivo 22 dicembre dalle ore 06.00 fino alle ore 17.00, proprio per effettuare i lavori di potatura degli alberi”.

SAN SEVERO, 28 novembre 2021

