CERIGNOLA – IN MANETTE 26ENNE CERIGNOLANO

Nella giornata di sabato 27 novembre, agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola traevano in arresto A.B. 26enne cerignolano, in esecuzione di provvedimento di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora con prescrizione di non uscire dall’abitazione dalle ore 20.00 alle ore 8.00. In particolare, lo stesso, la sera del 17 novembre scorso, veniva trovato mentre passeggiava nei pressi della sua abitazione, mentre doveva trovarsi in casa. Pertanto, veniva opportunamente segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, che disponeva l’aggravamento della citata misura, sostituendola con quella degli arresti domiciliari.