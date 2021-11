Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola traevano in arresto P.B. 43enne cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni uno e mesi sette di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, per spendita di banconote false, reato commesso in Firenze nell’anno 2014.