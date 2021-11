CERIGNOLA – SCAPPA ALL’ALT DELLA POLIZIA E VIENE CATTURATO DOPO UN INSEGUIMENTO NEL GIARDINO DI UNA SCUOLA. ARRESTATO 19ENNE

La notte di domenica 28 novembre, gli agenti traevano in arresto L.L. 19enne cerignolano per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti lo intercettavano nella notte mentre percorreva a forte velocità il centro cittadino a bordo della propria autovettura; pertanto, decidevano di controllarlo ma lo stesso, nonostante i dispositivi acustici e luminosi, continuava la sua folle corsa, fino a quando, nei pressi di un istituto scolastico, abbandonava l’auto e si introduceva nel giardino della scuola ove veniva raggiunto, bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, L.L. veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia, come disposto dalla competente A.G.. L’arresto veniva convalidato, senza applicazione di alcuna misura cautelare, pertanto, il predetto veniva rimesso in libertà.