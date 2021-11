SAN SEVERO – AL VIA LA STAGIONE TEATRALE. DOMENICA 5 DICEMBRE LA VEDOVA ALLEGRA AL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

Prende avvio domenica 5 dicembre 2021 la stagione teatrale 2021 – 2022 organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

“Comincia una stagione di grande, grandissimo livello – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – con il primo dei due spettacoli previsti per il mese di dicembre. Sul palco andrà in scena una delle operette più conosciute ed apprezzate dal pubblico, per una serata che offrirà musica e momenti irresistibili”.

Al Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta ore 20,30 – sipario ore 21,00) andrà in scena LA VEDOVA ALLEGRA (FUORI ABBONAMENTO) – Associazione Culturale Bandistica coro e orchestra Bitonto Opera Festival.

scene Giuseppe Grasso

con Teresa Ranieri, Achille Del Giudice, Ciro Maddaluno, Rosita Rendine, Gaetano Amore, Antonio Palumbo, Jacopo Di Pasquale, Terenzio Russo, Stella Roselli, Leo De Gaetano, Anna Milella, Andrea Cuomo, Marcella Diviggiano

con la partecipazione straordinaria di Riccardo Canessa

maestro del coro Giuseppe Maiorano

pianista Stefania Paparella

direttore e concertatore ANTONELLO CICCONE

regia MARIA ROSARIA CATALANO

LA VEDOVA ALLEGRA è un’operetta in tre parti di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo Stein, tratto dalla commedia L’Attaché d’ambassade di Henri Meilhac. Nella Parigi di inizio Novecento, all’ambasciata del Pontevedro, si dipana la storia d’amore fra il conte Danilo Danilovich e Hanna Glavari, ricca e giovane vedova del banchiere di corte, ambita da uno stuolo di pretendenti francesi.

Intrighi, amori e tradimenti fanno da contorno alla vicenda, resa irresistibile dalla presenza dell’improbabile cancelliere d’ambasciata Niegus, interpretato da Riccardo Canessa.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Giuseppe Verdi tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18.30 alle ore 19,30. Prezzo biglietti: platea I Settore € 25,00; platea II Settore € 20,00; palchi centrali: € 20,00; palchi laterali: € 15,00; loggione: €10,00.

Per informazioni 0882.339642; www.teatrocomunalesansevero.it

SAN SEVERO, 30 novembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo