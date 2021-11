SAN SEVERO – ATTENZIONE: E’ ATTIVO SUL SITO DEL COMUNE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ON LINE

ATTENZIONE: E’ ATTIVO SUL SITO DEL COMUNE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ON LINE

Importante novità per quanto riguarda i certificati anagrafici online. Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore con delega ai Servizi Demografici Mariella Romano informano che sul sito istituzionale del Comune di San Severo – www.comune.san-severo.fg.it – cliccando dalla home su “sportello anagrafe online” si accede direttamente al rilascio dei certificati.

“E’ una novità importante per tutti i cittadini – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Romano – che aiuta a snellire iter e tempi di attesa e soprattutto consente di accedere alle certificazioni senza raggiungere di persona gli Uffici di Palazzo Celestini. Siamo particolarmente felici di questa importante innovazione che investe il nostro Comune”.

Tutti i cittadini residenti e non residenti possono richiedere online il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile intestati a cittadini residenti a San Severo ed a cittadini iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) di San Severo.

I certificati emessi online: hanno la stessa validità di quelli rilasciati presso gli sportelli; sono emessi esclusivamente in formato PDF; hanno un protocollo univoco rilasciato dall’ANPR; hanno un codice Qr-Code che permette di verificare l’autenticità del certificato presso l’ANPR. I certificati emessi sono utilizzabili una sola volta: la riproduzione-fotocopia dello stesso certificato è da considerarsi illecita.

I CERTIFICATI DISPONIBILI sono rilasciati in carta semplice o in bollo: Certificato anagrafico di matrimonio; Certificato anagrafico di nascita; Certificato di cittadinanza – Residente; Certificato di residenza – Residente; Esistenza in vita – Residente; Stato di famiglia con relazione di parentela – Residente; Stato di famiglia Apr.

La procedura di richiesta è guidata dal sistema e prevede pochi semplici passi:

Accedere al servizio attraverso il link presente nella pagina; Accedere tramite SPID o CIE al sistema Selezionare “Servizi anagrafici” Selezionare “Servizi avanzati” Selezionare “Certificazione ANPR online” Selezionare il certificato Inserimento i dati relativi al numero del Bollo (se si richiede un certitifcato in Bollo). Stampa del certificato

COSTI DEL SERVIZIO – Sono soppressi i diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio delle certificazioni anagrafiche emesse con procedura online. Resta fermo il pagamento dell’imposta di bollo per le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione soggette alla predetta imposta, le casistiche di esenzione sono illustrate all’interno della procedura online.

L’Ufficio comunica che al momento non è possibile estrarre online i certificati anagrafici storici, in quanto a seguito del subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) si rendono necessari ulteriori interventi tecnici. Per i cittadini iscritti all’A.I.R.E. il sistema non rilascia certificati relativi al matrimonio contratto successivamente all’iscrizione nell’Anagrafe italiani residenti all’estero.

