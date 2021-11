SAN SEVERO – LA REGIONE PUGLIA FINANZIA IL PROGETTO ESECUTIVO DEL COMUNE DI SAN SEVERO DI RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRADE RURALI

LA REGIONE PUGLIA FINANZIA IL PROGETTO ESECUTIVO DEL COMUNE DI SAN SEVERO DI RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRADE RURALI

La REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE – SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA, con propria determinazione n. 416 del 26 novembre 2021, ha concesso aiuti in favore dei Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico, San Severo per il “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Azione 3 – DAG n. 292/2013 – Bando riservato ai Comuni di cui al decreto 22/10/2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali interessati dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 settembre 2014.

Il Comune di San Severo con atto giuntale n. 196 in data 16 novembre, aveva approvato il PROGETTO ESECUTIVO “RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO STRADE RURALI” – BANDO PUBBLICO – MISURA 125 – AZIONE 3 – DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE – PSR PUGLIA 2007/2013.

Si tratta di complessivi 4 progetti esecutivi relativi ad altrettante strade rurali.

La Regione Puglia ha reso noto i finanziamenti destinati al Comune di San Severo il cui progetto è stato favorevolmente recepito con la seguente destinazioni di fondi:

strada rurale n. 68 – “VIA MONTELLA” € 433.369,29;

strada rurale n. 71 – “POZZO DELLE CAPRE” € 151.454,75

strada rurale n. 92 – “SAN NICANDRO GARGANICO” € 274.019,32

strada rurale n. 97 – “STRADA GENERALE” € 353.138,47.

“Siamo lieti del favorevole accoglimento della nostra progettualità – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta, l’Assessore alle Politiche Agricole felice Carrabba e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – in favore del ripristino di importanti strade rurali. Si va verso un deciso miglioramento dei percorsi di campagna, teso a favorire il mondo agricolo locale, che resta una delle risorse più importanti della nostra economia, con una fondamentale ed imprescindibile forza lavoro – occupazionale. Indirizziamo il nostro più sentito ringraziamento alla tecno struttura comunale che ha elaborato la progettualità poi approvata dalla Regione Puglia”.

SAN SEVERO, 30 novembre 2021

