SAN SEVERO – IL PRESIDENTE CATANEO IN CONSIGLIO COMUNALE HA RICORDATO LA GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Ieri, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, il Presidente Ciro Cataneo ha inteso aprire i lavori ricordando la GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. Ecco il suo intervento.

Prima di dare inizio ai lavori consiliari, se mi permettete, vorrei rubarvi qualche minuto per soffermarmi sul gravissimo problema che attanaglia la nostra società e precisamente sulla “Violenza nei confronti delle donne”, problema che nel luglio del 2019 ha colpito anche la nostra comunità con la prematura scomparsa della giovane concittadina Roberta Perillo. Come sapete Giovedì 25 novembre è stata celebrata la “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, a tale proposito nella puntata di Che tempo che fa” di domenica 28 novembre Luciana Littizzetto, nel suo intervento, ha dato lettura di una lettera inviata “allo Stato”, naturalmente inteso come garante delle istituzioni, in cui si faceva appello ad agire concretamente per impedire che le donne continuino ad essere vittime di violenza.

Questa lettera mi ha colpito profondamente e vorrei condividerne con voi alcuni passaggi di cui vi do lettura: “Caro Stato, sai quante sono le donne in Italia? Il 51,3% e tante, tantissime di loro ogni giorno sono picchiate, minacciate, calpestate e spesso uccise da un compagno o un marito violento. Questo si chiama femminicidio e il femminicidio, caro Stato, non è quasi mai un evento imprevedibile. Per questo le donne quando denunciano devono essere credute e protette da subito perché mentre la giustizia è lenta, la violenza è molto ma molto veloce. Sono 109 le donne uccise fino a oggi. Fanno qualcosa come una donna uccisa ogni 3 giorni, l’8% in più rispetto al 2020. Di queste donne 93 sono state uccise in ambito famigliare o affettivo. Questo significa che il mostro non è là fuori ma è in casa. Però poi sono le donne che dopo aver denunciato devono nascondersi, scappare, andare nelle case rifugio, andare nei centri anti violenza e lo Stato li sostiene, cambiando identità e città. Ma perché, a pagare una doppia pena è sempre la vittima e mai il carnefice? Dovrebbero essere gli uomini violenti ad andare in un centro antiviolenza, sei violento e noi ti insegniamo a non esserlo più, ma in un posto chiuso dove resti finché non impari. Se c’è un leone libero in città scappato dallo zoo, chi mettono in gabbia appena possibile, il leone o i cittadini che sono in pericolo? Non è logico? Quindi non bastano le misure intermedie tipo il divieto di avvicinamento. Infatti a un pazzo violento che cosa interessa il divieto di avvicinamento se vuole a tutti i costi uccidere. Il marito violento o il compagno non ci deve poter arrivare a quella casa lì, altrimenti a una donna, passa la voglia di denunciare”.

Carissimi colleghi Consiglieri, ho tenuto a leggere questi passaggi della lettera della Littizzetto allo Stato perché ritengo che sia dovere morale ed istituzionale, nel ruolo che rivestiamo, fare pressione presso le opportune sedi istituzionali, per il tramite dei nostri rappresentanti al parlamento e al governo, affinché ci si adoperi ad intraprendere nuove strade per arginare questo fenomeno ormai dilagante. Perché ora in quella zona grigia tra la denuncia e la condanna i violenti compiono i loro misfatti massacrando ed uccidendo donne, figli ed intere famiglie. Quindi, alla denuncia di una donna deve seguire immediatamente la segregazione della persona denunciata; il compagno violento deve essere posto agli arresti o condotto in una comunità di recupero, un centro di accoglienza, un luogo controllato che gli impedisca di nuocere. Bisogna agire tempestivamente per impedire che questi criminali, restino liberi di muoversi e possano delinquere ai danni delle vittime indifese alle quali andrebbero riservati programmi di protezione rigorosi. Vi ringrazio dell’attenzione e, con l’auspicio che ciascuno di noi si faccia promotore, presso i nostri rappresentanti istituzionali, al fine di attivare azioni forti, concrete ed incisive per risolvere il prima possibile questo gravissimo problema, diamo inizio ai lavori di stasera. Grazie.

SAN SEVERO, 1 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo