SAN SEVERO – INCIDENTE MORTALE SULLA A14 VERSO FOGGIA

Incidente mortale in A14, impatto fatale sulla San Severo-Foggia. Il fatto è successo poco dopo le 7:30, in direzione Bari, all’altezza del km 548. Nel sinistro una persona ha perso la vita. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.