SAN SEVERO – PROPROGATI AL 10 DICEMBRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI DAI 6 AI 17 ANNI

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER LE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATE A MINORI DAI 6 AI 17 ANNI IN ATTUAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO A – AZIONE 1 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2021, N. 147. SCADENZA ORE 12,00 DI VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021.

Il Comune di San Severo – Assessorato alle Politiche Sociali comunica che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse alla co-progettazione con il Comune di San Severo per le attività di potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate a minori dai 6 ai 17 anni approvato alla determinazione dirigenziale determinazione dirigenziale 2517 del 16.11.2021.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 di venerdì 10 dicembre 2021.

L’avviso con relativa modulistica è disponibile al seguente link

https://www.comune.san-severo.fg.it/2021/11/17/avviso-pubblico-per-la-manifestazione-di-interesse-alla-co-progettazione-con-il-comune-di-san-severo-per-le-attivita-di-potenziamento-dei-servizi-socio-educativi-territoriali-e-dei-centri-con/

SAN SEVERO, 1 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo