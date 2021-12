SPORT – A SAN SEVERO, L’8 DICEMBRE “OPEN DAY” PRESSO L’URBAN PLAYGROUND

Si terra mercoledì 8 dicembre, dalle ore 10,00 alle 13,00 l’OPEN DAY dell’URBAN PLAYGROUND, l’impianto sportivo di San Severo immerso nel verde del Parco Badel Powell, in via Guareschi, che apre le porte invitando tutti a partecipare per conoscere le diverse discipline sportive e i corsi offerti.

Personale esperto vi aspetta per illustrarvi i corsi di calcetto, padel e tennis, anche con prove gratuite, mostrando l’attività base – chi sarà interessato potrà iscriversi, scegliendo la disciplina preferita e godendo delle condizioni agevolate e dei confort propri del URBAN PLAYGROUND.

E’ prevista anche la presenza di una rappresentanza della pubblica amministrazione a ricordare il valore culturale e di lotta al disagio sociale dello sport.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme anti Covid.

Di seguito video di presentazione dell’OPEN DAY.