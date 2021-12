APRICENA – CANTIERE IN VIA SAN NAZARIO: AVVIATI I LAVORI

CANTIERE IN VIA SAN NAZARIO: AVVIATI I LAVORI

Apricena – Sono partiti nella giornata di ieri i lavori di riqualificazione dell’area verde sita tra via San Nazario angolo via Salvo D’Acquisto per la realizzazione di una nuova piazza con annesso parcheggio. “La nostra Amministrazione non si ferma mai – afferma l’Assessore Bianca Matera – e, grazie all’instancabile lavoro dei nostri uffici, continuiamo a lavorare sodo per migliorare la nostra città. Inoltre, nell’ambito del medesimo progetto di recupero di spazi pubblici e aree verdi da adibire a servizi di valenza sociale e collettiva, abbiamo provveduto all’acquisto di numerose cucce per gatti che nelle prossime settimane saranno posizionate in vari luoghi della nostra città (individuati insieme a volontari e cittadini) e che permetteranno ai nostri amici felini di trovare rifugio ma non solo: potranno in questo modo realizzarsi delle colonie che permetteranno di tenere pulita la città ed eliminare la cattiva abitudine di lasciare cibo per strada, oltre ovviamente a tutelare i gatti offrendo loro riparo”.

“Amare Apricena significa lavorare tutti i giorni per consegnarla migliore alle future generazioni” conclude il Sindaco Antonio Potenza.

Il Sindaco Ing. Antonio Potenza e l’Assessore all’Urbanistica Bianca Matera.