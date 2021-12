“APRICENA E’… NATALE PER TUTTI 2021”: PRESENTATO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI.



Apricena – E’ stato presentato questa mattina, durante una conferenza stampa in diretta Facebook, il Cartellone degli eventi e delle manifestazioni culturali che il Comune di Apricena ha organizzato per le festività Natalizie 2021.

“Tante le proposte arrivate – afferma l’Assessore Annamaria Torelli – l’Amministrazione ha programmato un ricco cartellone di eventi culturali grazie alla partecipazione di numerose associazioni, attività commerciali, parrocchie e cittadini”.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, a dimostrazione della grande collaborazione tra Amministrazione Comunale e commercianti – continua la Consigliera Maria Rita Labombarda”.

Le manifestazioni verranno inaugurate il 7 dicembre con l’accensione delle luminarie in vari punti della città. In Villa Comunale avranno luogo i mercatini natalizi e si svolgeranno attività di animazione per grandi e piccini; Palazzo della Cultura diventerà la Casa di Babbo Natale e piazza Andrea Costa accoglierà una bellissima pista di pattinaggio. Tra i tantissimi eventi in calendario ricordiamo la “Notte Bianca” del 19 dicembre, una serata ricca di eventi e manifestazioni che avranno luogo lungo tutto corso Roma; il Villaggio di Natale del 24 dicembre con la consegna di doni ai piccoli apricenesi, l’evento Telethon, la Festa del Laureato e tanto altro.

“Dopo questo lungo periodo di stop, dovuto all’emergenza sanitaria, finalmente avremo modo di riappropriarci della nostra vita e poter così vivere momenti di serenità. Apricena si conferma meta frequentatissima anche da cittadini di comuni limitrofi: per questo invito chiunque partecipi ai nostri eventi al rispetto delle vigenti norma anti Covid. Vi porgo i miei più sinceri auguri di buone feste, a cui si uniscono quelli dell’intera Amministrazione Comunale – conclude il Sindaco Antonio Potenza.