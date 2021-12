BASKET SERIE A2 – Allianz San Severo vs Eurobasket Roma: il pre partita

È ancora scontro diretto per la Cestistica Città di San Severo che attende l’Eurobasket Roma sul proprio parquet per il decimo turno di andata di Serie A2 Old Wild West.

I laziali, ben lontani dalla squadra rivelazione della passata stagione, stanno vivendo fino a questo punto un percorso da “montagne russe”: 2 sconfitte iniziali, 3 vittorie consecutive ed una serie aperta di quattro sconfitte, col peggior attacco del girone (67 realizzazioni a partita). Staff tecnico immutato con Coach Pilot coadiuvato dall’ex nazionale Andrea Crosariol in panca; confermate le bandiere Viglianisi, Fanti e Cicchetti a cui sono stati aggiunti 3 elementi “usato sicuro” come Pepe, Molinaro e Baldasso più l’enfant prodige Matteo Schina. Slot Usa occupati dai quasi-rookie Gage Davis esterno versatile (16ppg,6 rimbalzi e 2 assist) e dal lungo Kyndahl Hill (13 ppg e 8 rimbalzi). Un avversario coriaceo che scenderà in Puglia con tutta l’intenzione di invertire la rotta specialmente contro un’altra candidata alla bagarre-playout.

I Neri sempre più consapevoli dell’identità del proprio gruppo sono pronti a soffrire anche questa volta, giocando ai ritmi forsennati sin qui espressi certi di poter contare come sempre sul proprio “Sesto Uomo”. La conferma dalle parole di Coach Luca Bechi:

“Dopo la trasferta a Ravenna, torniamo a giocare tra le nostre mura contro l’Eurobasket. Roma è la squadra rivelazione dello scorso anno ed ha mantenuto gran parte della struttura della stagione precedente. Una compagine quindi agguerrita e coesa che, in questa prima fase di campionato, ha faticato ma avendo dalla sua buone e temibili risorse. Dal canto nostro, la partita deve essere improntata sull’energia; abbiamo voglia di un pronto riscatto dopo la sconfitta subita in casa della prima in classifica. Sono sicuro che, insieme al nostro pubblico, forniremo un’altra prestazione solida, di grande cuore e orgoglio”.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Daniele Valleriani di Ferentino, Antonio Bartolomeo di Lecce e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR) con consueta diretta streaming su LNP Pass.

Per l’occasione sarà possibile acquistare il ticket oltre che nei soliti punti di prevendita (Caffetteria del Corso e Ottica di Sanno), anche presso il botteghino appositamente aperto domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30. Si rammenta inoltre a tutti i tifosi la disponibilità del parcheggio gratuito perso l’adiacente area spettacoli viaggianti.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo