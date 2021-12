CERIGNOLA – Riorganizzazione degli uffici, Bonito: “Discontinuità per rilanciare la macchina amministrativa”. Cambiano i vertici del comando di Polizia Municipale e del settore Servizi Finanziari

Riorganizzazione degli uffici, Bonito: “Discontinuità per rilanciare la macchina amministrativa”

Cambiano i vertici del comando di Polizia Municipale e del settore Servizi Finanziari

“Ci siamo candidati a governare la città e siamo stati scelti dai cittadini perché abbiamo proposto un’idea di governo diametralmente opposta rispetto alla gestione passata. Per questo, come ampiamente preannunciato, abbiamo riorganizzato gli uffici comunali introducendo nuove figure apicali a partire dal comando dei vigili urbani e dai servizi finanziari”. Così il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, illustra la nuova composizione della macchina amministrativa riorganizzata a meno di un mese dall’insediamento a Palazzo di Città.

“In attesa dell’individuazione del nuovo comandante dei vigili urbani, il comune di Vico del Gargano – informa il primo cittadino- ha dato il nulla osta affinché il suo vicecomandante, che tra l’altro ha già prestato servizio nel nostro corpo di Polizia Municipale, possa temporaneamente prestare servizio anche a Cerignola. La nostra è stata una scelta ponderata che tiene insieme le ragioni dell’amministrazione comunale ed il suo buon nome e l’indicazione netta dei cittadini che hanno chiesto in modo inequivocabile di voltare pagina”.

“Per quanto riguarda i servizi finanziari il cambio di passo è avvenuto a pochi giorni dal mio insediamento. La situazione dell’Ente è molto delicata a causa della gestione dissennata della passata amministrazione, che ha speso più di quanto avrebbe dovuto nell’idea che la propaganda fosse più importante della salute delle casse comunali”, osserva il sindaco Bonito.

“Ringrazio coloro i quali saranno chiamati a ruoli di responsabilità e a loro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Abbiamo davanti a noi cinque anni di sfide importanti, a partire dai fondi del PNRR, sui quali i nostri dipendenti stanno già lavorando dopo la creazione di un ufficio ad hoc. Impegno e trasparenza – conclude il sindaco Bonito- dovranno essere le linee guida non solo della classe politica, ma anche di dirigenti e dipendenti, che hanno già manifestato piena adesione al nostro progetto”.