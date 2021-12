CALCIO – SERIE C – IL FOGGIA KO A CATANZARO

Di Lino Mongiello

Catanzaro, 5 dicembre 2021. Brusca frenata del Foggia, sconfitto a Catanzaro (2-0) dopo ben otto turni. Mister Zeman l’aveva detto in conferenza pre partita: il cambio di allenatore avrebbe potuto creare più di un problema ai suoi. E così è stato. Il Catanzaro, corretto e rivisto da Vivarini, diventa una squadra pratica ed efficace. Gli bastano poche giocate per aver ragione di un Foggia senz’altro propositivo ma poco incisivo nei momenti decisivi del match. Troppo lontano da quello energico e risoluto di soli sette giorni prima. E’ vero, la caratura delle due squadre affrontate è senz’altro diversa. Ma i rossoneri sono stati anche un po’ sfortunati. Nei primi 45’ hanno tenuto testa agli avversari, concedendosi qualche piccola imperfezione tra centrocampo e difesa ma era riuscito fino al 44’ a superare indenne le sfuriate degli esterni in maglia giallorossa. In avanti, invece, la poca convinzione degli attaccanti nel cercare la porta è stata a volte disarmante, anche perché le idee erano buone ma la misura del passaggio decisivo, sicuramente da dimenticare. Così, dopo vari tentativi e il palo colpito da Cianci (11’), imbeccato da Vazquez, la grande voglia di Ferrante e l’imprecisione di Curcio (16’ e 35’) non hanno consentito di far male ai padroni di casa. Il Foggia s’è fatto preferire per il solito pressing e l’abilità nel palleggio ma, come già detto, incapace di ottimizzare il passaggio decisivo. Ci ha provato anche individualmente Ferrante (39’) facendosi largo, di forza, tra le maglie della stretta difesa avversaria ma con poca fortuna nella conclusione. E il Catanzaro ne ha approfittato poco prima del duplice fischio del Sig. Fontani per portarsi in vantaggio. Welback ha messo al centro e Cianci ha appoggiato di petto per il liberissimo Vazquez (45’) che ha avuto poca difficoltà nello spingere la sfera in rete. Il gol ha rotto gli equilibri e punito il Foggia che pur non brillando si stava comportando abbastanza bene. Come spesso accade nella ripresa Zeman ha mischiato le carte: dentro Martino e Merkaj per Garattoni e Tuzzo. Le due sostituzione sembravano aver svegliato i rossoneri. E la fuga con cross di Gallo per la testa di Ferrante (4’) sventata con affanno dalla retroguardia giallorossa, faceva intendere il cambio di passo. La cosa però era illusoria. Il Catanzaro abbassava i ritmi e con molto mestiere rendeva agli avversari la vita difficile. Vazquez (13’) provava il bis con un gran tiro dal limite con Volpe pronto alla respinta. La gara perdeva intensità e il Catanzaro, in modo abbastanza fortunoso, siglava il gol del raddoppio. Vandeputte calciava lunghissimo e una doppia deviazione in area, prima di Di Pasquale e poi quella decisiva di Sciacca, mettevano fuori gioco Volpe. Col duplice vantaggio in tasca il Catanzaro riusciva a tenere a bada gli avversari fino al 96’, senza peraltro soffrire. Al di là delle sostituzioni non succedeva più nulla. Per il Foggia c’è da archiviare immediatamente questa sconfitta e pensare già alla prossima gara col Francavilla.

CATANZARO – FOGGIA 2-0

CATANZARO (3-5-2): Branduani 6; Scognamillo 6.5, De Santis 6, Gatti 6; Fazio 6.5, Bombagi 6 (34’ st Bearzotti sv), Welbeck 6, Verna 6, Vandeputte 6; Vazquez 7 (34’ st Carlini sv), Cianci 6 (44’ st Curiale sv). In panchina: Nocchi, Romagnoli, Bayeye, Monterisi, Porcino, Ortisi, Risolo. Allenatore: Vivarini 6.5.

FOGGIA (4-3-3): Volpe 5.5; Garattoni 5.5 (1’ st Martino 5.5), Sciacca 6.5, Di Pasquale 6.5 (33’ st Girasole sv), Nicoletti 6; Garofalo 6, Petermann 6, Gallo 6 (23’ st Rocca 5.5), Tuzzo 5.5 (1’ st Merkaj 5), Ferrante 5.5, Curcio 5.5. In panchina: Dalmasso, Rizzo Pinna, Merkaj, Maselli, Vigolo, Di Jenno. Allenatore: Zeman 6.

ARBITRO: Fontani di Siena 6.

RETI: 45’ pt Vazquez, 26’ st Sciacca (aut.) .

NOTE: vento forte con sole alternato a pioggia leggera. Terreno in discrete condizioni. Spettatori 2.000 circa. Ammoniti: Gallo, Garattoni, Scognamillo, Petermann, Welbeck, Fazio. Angoli: 8-5 per il Foggia. Recupero: 1′, 6′.