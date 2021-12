Bomba a farmacia nel Foggiano, titolare è compagna comandante Cc. Esplosione nella notte,acquisiti filmati telecamere sorveglianza

(ANSA) – MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 06 DIC – Una bomba è stata piazzata e fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca della farmacia “Simone”, in una zona centrale di Monte Sant’Angelo, nel Foggiano, di proprietà della compagna del comandante della stazione carabinieri della città.

La deflagrazione è stata udita da gran parte della popolazione.

Ingenti i danni all’attività commerciale, stimati tra i 40 e i 50 mila euro. Sul posto hanno operato i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di una ritorsione o un atto intimidatorio per l’attività svolta del militare, compagno della titolare della farmacia. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori dell’attentato, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza. (ANSA).