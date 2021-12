SAN SEVERO – AVVISO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022: PROROGATA AL 15 DICEMBRE LA SCADENZA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Si avvisa alla gentile utenza che in merito all’ottenimento del contributo per l’acquisto dei libri di testo, ad oggi non risultano pervenuti circa 250 scontrini/fatture utili per la definizione della procedura e la concessione del beneficio.

Si fa presente, altresì, che nonostante i termini per la presentazione della documentazione suddetta fossero scaduti in data 5 novembre, gli uffici hanno continuato ad accettare le attestazioni di spesa.

Considerata la situazione emergenziale tutt’ora in corso e, ai fini dell’ottenimento del beneficio, è stata prevista una ulteriore proroga dei termini di consegna della documentazione e si invitano, pertanto, coloro che non avessero provveduto, a recarsi urgentemente presso gli Uffici della Pubblica Istruzione, siti in Piazza Municipio, entro e non oltre il 15 dicembre 2021 nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La mancata presentazione della documentazione richiesta oltre tale data, comporterà l’esclusione definitiva dalla possibilità di ottenere il beneficio.

Il Dirigente ad Interim Servizio Cultura – Pubblica Istruzione e alla cultura – Dott. Vito Tenore

SAN SEVERO, 6 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo