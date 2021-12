SAN SEVERO – Mercatino di Natale dell’Immacolata e Casetta di Babbo Natale 2021

COMUNICATO STAMPA

Mercatino di Natale dell’Immacolata e Casetta di Babbo Natale 2021

Il giorno 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, a San Severo (FG) si svolgerà il Mercatino di Natale dell’Immacolata e Casetta di Babbo Natale proprio nelle adiancenze della Parrocchia Immacolata Concezione, più precisamente in via Cesare Battisti e Parco Immacolata, da mattino a sera e con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 22.00. La sede scelta è ben motivata sia per la tradizionale festa religiosa che per la valorizzazione della periferia.

L’evento, voluto ed organizzato dall’Associazione Tradizione Fujente al fine della valorizzazione del territorio, dell’economia locale e per la salvaguardia delle tradizioni sanseveresi, patrocinato dal Comune di San Severo e con l’avallo di Don Raffaele, parroco dell’Immacolata, sarà interamente dedicato al Natale.

Un vero “Mercatino di Natale” dove l’atmosfera natalizia sarà di casa grazie alle diverse bancarelle che esporranno articoli hobbistici, da regalo e natalizi, oggettistica artigianale in tessuto-stoffa-uncinetto, bambole di pezza, borse artigianali, prodotti per la persona, prelibatezze della zona, prodotti tipici locali e nazionali, dolci e salati della tradizione, birre artigianali, vino ed olio locale, primizie di capitanata e molto altro ancora.

L’atmosfera natalizia, creata dagli espositori locali ma anche di fuori città, grazie agli addobbi a tema, alle luci colorate ed alle musiche tipiche soffuse, renderà questo evento un punto di forza tradizionale in quanto la famiglia potrà dedicare qualche ora allo stare bene assieme, passeggiando tra le bancarelle che esporranno i propri articoli e fare quindi shopping ovvero far vivere ai propri figli la vera magia del Natale grazie alle tante attività che verranno svolte.

Ci saranno infatti tanti appuntamenti per grandi e piccini che accompagneranno i tutti i graditi visitatori del Mercatino di Natale durante l’intera giornata di festa. Punto di forza soprattutto per i bambini, sarà la Casetta di Babbo Natale con la cassetta delle lettere, dove i bambini potranno lasciare la propria letterina e scattarsi ovvero farsi scattare, dal fotografo professionale sempre presente in loco, le foto sia a Babbo Natale che alla carrozza natalizia con cavallo ed elfi.

Il programma, fitto di appuntamenti, è così strutturato:

Ore 10.00 Inaugurazione del Mercatino di Natale e taglio del nastro da parte delle Autorità Locali;

Ore 11.00 Omaggio floreale dei Vigili del Fuoco di San Severo alla statua marmorea dell’Immacolata Concezione innalzata in Parco Immacolata;

Ore 11.00/13.00 Apertura della Casetta di Babbo Natale e possibilità di servizio fotografico grazie allo studio Fotografico Carmela Capocasale di San Severo;

Ore 11.45/13.30 Intrattenimento con il clown, gli elfi e le “Mamme Natale” dell’Associazione AEOP San Severo;

Ore 16.00/21.00 Arrivo dei pony che potranno essere cavalcati dai bambini, a cura del Little Ranch di Angelo Pizzichetta, direttamente nella pista di pattinaggio a rotelle ivi presente;

Ore 16.00/21.00 Arrivo della carrozza di Babbo Natale con cavallo, a cura del Little Ranch di Angelo Pizzichetta, con possibilità di servizio fotografico grazie allo studio Fotografico Carmela Capocasale di San Severo;

Ore 16.00/17.30 Apertura della Casetta di Babbo Natale e possibilità di servizio fotografico grazie allo studio Fotografico Carmela Capocasale di San Severo;

Ore 17.00/19.00 Intrattenimento con il clown, gli elfi e le “Mamme Natale” dell’Associazione AEOP San Severo;

Ore 19.00/21.00 arrivo degli Zampognari di Monte Sant’Angelo che allieteranno la serata con i suoni melodici delle zampogne e delle ciaramelle, simboli storici della tradizione natalizia;

Ore 19.00 Arrivo dei Babbo Natale in Vespa in collaborazione con il Vespa Club San Severo;

Ore 19.00/20.30 Apertura della Casetta di Babbo Natale e possibilità di servizio fotografico grazie allo studio Fotografico Carmela Capocasale di San Severo;

Ore 20.00 Festa in Oratorio della Parrocchia Immacolata Concezione;

Ore 20.00/21.30 Intrattenimento con il clown, gli elfi e le “Mamme Natale” dell’Associazione AEOP San Severo.

Ore 22.00 chiusura manifestazione.

Durante tutta la giornata sarà attivo il servizio street food grazie ai vari truck di panini, piadine, focacce, fritture, ecc., ed alle varie bancarelle dei prodotti tipici dolci e salati.

Programma Solennità religiosa dell’Immacolata Concezione:

Ore 08.30 ed ore 10.00 Santa Messa;

Ore 11.30 Santa Messa ed Amministrazione del Sacramento degli Infermi;

Ore 18.30 Santa Messa presieduta da S.Ecc. Mons. Giovanni Checchinato, nostro vescovo.

L’Associazione Tradizione Fujente intende ringraziare, per la preziosa e fattiva collaborzione, il Comune di San Severo e l’Assessorato alle Attività Produttive, il personale dell’Ufficio SUAP nonché don Raffaele, i Vigili del Fuoco di San Severo e le altre Autorità Civili e Militari, tutti i collaboratori interni ed esterni all’Associazione Tradizione Fujente, le Associazioni di Volontariato, tutti gli espositori del Mercatino di Natale e, non per ultimi, tutti i partner che hanno sostenuto questo evento natalizio.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente sui canali social e web dell’Associazione Tradizione Fujente oppure contattando la segreteria associativa al n. 351.9286118