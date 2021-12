CASALVECCHIO DI PUGLIA – GRANDE SUCCESSO PER LA VISITA IN ALBANIA

Grande successo per la spedizione albanese del piccolo Comune arbëreshë di Casalvecchio di Puglia.

Raccogliendo l’invito dell’Associazione Integra onlus e della Fondazione Bridge for Future nella persona della

sua Presidente Klodiana Çuka Due, il Sindaco di Casalvecchio di Puglia, Noè Andreano, con il patrocinio del

Gal Meridaunia, ha rappresentato, per la prima volta, il Comune dauno alla Fiera Internazionale di Tirana, in

programma dal 1 al 4 dicembre presso il Palazzo dei Congressi della capitale albanese, per promuoverne il

patrimonio culturale arbëreshë e le peculiarità enogastronomiche, valorizzandone l’immagine e il tessuto

produttivo.

Agenda ricca di impegni: giovedì 2 dicembre incontro estremamente prestigioso con il Sindaco di Tirana,

Erion Veliaj, con il quale si è parlato di giovani e futuro, in occasione di Tirana 2022, Capitale europea della

gioventù, come annunciato lo scorso 21 novembre dallo European Youth Forum. Il Sindaco albanese ha

espresso la sua massima disponibilità ad ospitare i giovani arbëreshë di Casalvecchio, per qualsiasi iniziativa

artistica, musicale, professionale e imprenditoriale, favorendo startup per chi vorrà mettersi in gioco in ogni

settore.

Nella stessa serata cerimonia speciale alla Fiera Internazionale di Tirana.

Il Sindaco, Noè Andreano, alla presenza di don Antonio Leuzzi, direttore di Caritas Albania e dei

rappresentanti del Klik Exspo, gruppo organizzatore della Fiera, ha consegnato al Sindaco di Lezha, Pjerin

Ndreu, un assegno simbolico di oltre 6mila euro, frutto della generosità della comunità di Casalvecchio

all’indomani del terribile terremoto di novembre 2019 che ha colpito la città di Lezha e gran parte

dell’Albania.

Con questo atto di beneficienza non solo si perpetuano solidarietà e sostegno verso l’Albania, ma si vuole

attestare profonda stima nei confronti Lezha, città che il Sindaco di Casalvecchio ha definito “accogliente e

sempre ospitale”.

Venerdì 3 dicembre la delegazione casalvecchiese ha avuto l’onore di essere accolta dal Presidente della

Repubblica d’Albania, Ilir Meta, a due anni di distanza dall’eccezionale visita del Presidente a Casalvecchio,

l’8 novembre 2019.

L’incontro ha evidenziato la volontà di un impegno reciproco, affinché il forte rapporto tra Albania e Arberia,

possa mantenersi saldo, tutelando lingua, tradizioni e costumi. A tale scopo è stata offerta agli studenti delle

scuole di Casalvecchio la possibilità di visitare il Paese delle Aquile, per riconoscere le radici e la storia dei

loro antenati.

Prezioso incontro anche quello con Etleva Kondi, Direttrice dell’Agenzia Nazionale Albanese per lo Sviluppo

degli Investimenti (AIDA), presente in Fiera per facilitare la ricerca delle giuste partnership commerciali, oltre

il confine albanese.

Il Sindaco, Noè Andreano, si dichiara estremamente soddisfatto soprattutto per le interessanti possibilità

offerte ai giovani della propria comunità arbëreshë: “Con i giovani il ponte di conoscenza, di relazioni

culturali, sociali ed economiche e di solidarietà diventa un ponte verso il futuro!”.



Noè Andreano, Sindac