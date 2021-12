CERIGNOLA. ARRESTI E FERMI PER RICICLAGGIO E RICETTAZIONE NELLE ULTIME DUE SETTIMANE OPERATI DAI CARABINIERI

CERIGNOLA (FG). ARRESTI E FERMI PER

RICICLAGGIO E RICETTAZIONE NELLE

ULTIME DUE SETTIMANE OPERATI DAI

CARABINIERI.

Il fenomeno di ricettazione e riciclaggio di autovetture provento di furto è particolarmente attenzionato dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola che pattugliano le vie cittadine proprio alla ricerca degli autori di tali reati.

Nelle ultime due settimane sono state arrestate tre persone per riciclaggio e due soggetti di origine straniera sono stati fermati per ricettazione:

Nello specifico, nell’ultima settimana di novembre, un soggetto, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale veniva notato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, viaggiare a bordo di un’autovettura Toyota Yaris che presentava la targa alterata con un pennarello.

Gli operanti eseguivano opportuni accertamenti sul veicolo scoprendo che lo stesso risultava rubato pochi giorni prima a Pescara. Immediatamente l’autista veniva sottoposto a perquisizione personale

e veicolare. Ciò consentiva ai militari di ritrovare nella tasca destra del giubbotto, il pennarello che

aveva utilizzato per modificare la targa, volendo così ostacolare l’individuazione dell’autovettura di

provenienza furtiva.

Nello stesso periodo Carabinieri della Stazione, unitamente a personale del Nucleo Eliportato

Cacciatori di Puglia, hanno tratto in arresto due soggetti che venivano colti nell’intento di smontare

una macchina di provenienza furtiva. In sostanza i Cacciatori stavano compiendo attività di

perlustrazione quando si imbattevano in due soggetti che mediante l’utilizzo di chiavi e attrezzi vari, erano intenti nello smontaggio di un’autovettura Peugeot 208 di colore bianco. I due soggetti, notato il personale delle FF.OO., si davano a precipitosa fuga, ma l’immediato inseguimento

operato dava esito positivo. Infatti i due venivano bloccati e assicurati alla giustizia.

Precedentemente, militari della Radiomobile avevano operato un fermo di P.G. a carico di due

diversi soggetti di nazionalità straniera che, in due diverse circostanze, corso controllo della

circolazione stradale, venivano trovati a bordo di autovetture rubate. In entrambi i casi gli autisti

cercavano di sottrarsi al controllo non fermandosi all’alt. Ma dopo breve inseguimento venivano

raggiunti e bloccati.

In tutti i casi menzionati l’A.G. competente ha condiviso il quadro probatorio raccolto dai militari

convalidandone l’operato e adottando in seguito opportune misure cautelari per tutti i soggetti

ritenuti responsabili dei reati sopra descritti.

In ogni caso il fenomeno è particolarmente controllato dalla Compagnia Carabinieri di Cerignola i

cui militari, nel mese di novembre hanno individuato varie aree rurali di smontaggio macchine

recuperando più di 60 autovetture alcune delle quali ancora integre, altre, purtroppo, già smontate.

In alcuni casi hanno deferito anche altri soggetti per ricettazione.