FESTIVAL DAUNIAPOESIAX Edizione 2021 – “l’invenzione del presente” dal 13 al 21 dicembre dai Monti Dauni al Gargano

FESTIVAL DAUNIAPOESIA

X Edizione 2021 – “l’invenzione del presente”

dal 13 al 21 dicembre 2021 dai Monti Dauni al Gargano







Torna DauniaPoesia, il festival che è diventato uno degli appuntamenti più importanti del sud Italia dedicato alla poesia.

Il tema di questa decima edizione è “l’invenzione del presente”. Proviamo a convivere con l’emergenza sanitaria mondiale andando oltre la contingenza e a vivere il presente come tempo per costruire e ricostruire, partire e ripartire, esistere e resistere. Il qui e ora ci consente di concentrarci nella ricerca del nostro posto nel mondo. Afferriamo il presente per colmare le distanze e recuperare il tempo della prossimità, superando ostacoli reali e immaginari. Serviamoci del presente come di un tempo plurale e generoso, da dedicare a occasioni, opinioni, punti di vista, voci. Inventiamo la realtà. Ciò che abbiamo vissuto in quarantena e quello che sapremo costruire per il nostro futuro dipende dalle responsabilità che maturiamo nel nostro presente, ma anche dalle letture che scegliamo di fare e da quelle che sapremo proporre.

L’Iniziativa, ideata e realizzata dal Rhymers’ Club, è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all’industria turistica e culturale, in collaborazione con l’Associazione Presìdi del libro, ed è patrocinata dai comuni di Castelluccio Valmaggiore, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Vieste con le partnership della Biblioteca Comunale di Castelluccio Valmaggiore, del Centro Arte e Tradizione Popolare di Mattinata, del Meta – Museo Etnografico Tancredi e della Pro Loco di Monte Sant’Angelo, del Collateral Matis Festival, dell’associazione culturale Seconda stella a destra e dalla libreria Disanti di Vieste.

Di seguito il programma:

Lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 18,30, nella Biblioteca Comunale di Castelluccio Valmaggiore, il poeta e critico letterario Lucio Toma presenterà la sua ultima raccolta di poesie, a distanza di 9 anni dalla precedente “a gonfie vene”, intitolata “Strada di Damocle” pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Arcipelago Itaca.

Martedì 14 dicembre 2021, alle ore 18,00, nel Museo Civico di Mattinata, lo scrittore e critico letterario Pasquale Vitagliano presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “Tutti i calendari mentono” pubblicato dall’importante casa editrice Giazira.

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 19,30, nella Chiesa Madre di Ischitella, il gruppo musicale Rione Junno famoso in tutto il mondo, presenterà il suo ultimo disco “Pane” pubblicato da Soundfly/Self/PugliaSounds/Rhymers’Club.

Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 18,30, in Piazza Seggio, nel centro storico di Vieste, Il poeta Raffaele Niro presenterà la nuova collana “Collezione di poesia” della casa editrice Fortezza Bastiani, marchio editoriale del Rhymers’ Club, che sta ripubblicando le opere del poeta Umberto Fraccacreta. L’appuntamento si replicherà nel META – Museo Etnologico Tancredi di Monte Sant’Angelo il giorno 21 dicembre alle ore 18,30.

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni si può scrivere al Contact Center del Rhymers’ Club al numero WhatsApp 389.1450508.