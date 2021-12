PRESENTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE MONTESSORIANA E INAUGURAZIONE DI UN NUOVO PLESSO DELLA SCUOLA “MOSCATI” NEL COMPRENSORIO DI VIA U. LA MALFA

PRESENTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE MONTESSORIANA ex art. 6 del D.P.R 275/99 E INAUGURAZIONE DI UN NUOVO PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “MOSCATI”NEL COMPRENSORIO DI VIA U. LA MALFA DI FOGGIA

SABATO 11 DICEMBRE 2021, alle ore 10.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Catalano-Moscati”, sarà presentata la Sperimentazione montessoriana nella scuola secondaria di I grado “MOSCATI”,ex art.6 del D.P.R 275/99,e inaugurato il suo nuovo plesso nel comprensorio di via U. La Malfa a Foggia.

Alla conferenza sulla Sperimentazione montessoriana nella scuola secondaria di I grado “Moscati”, saranno presenti la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Catalano-Moscati” dott.ssa Antonella lo Surdo, la Dirigente Scolastica dott.ssa Milena Piscozzo dell’I.C.” Riccardo Massa” di Milano, Istituto capofila della Rete nazionale per la Sperimentazione del Metodo Montessori nella Scuola Secondaria di I grado, il Presidente dell’Opera Nazionale Montessoriprof. Benedetto Scoppola,la vice-presidente dell’Associazione Montessori di Capitanata dott.ssa Daniela Franchini.

Parteciperà alla conferenza la Dirigente Scolastica del IX Circolo Didattico Scuola Montessori Manzoni dott.ssa Immacolata Conte.

Sonoinvitati esponenti delle autorità locali.

La conferenza si aprirà con la presentazione, della Dirigente Scolastica dott.ssa Antonella lo Surdo, sulla Sperimentazione del Metodo Montessori nella scuola secondaria di I grado “Moscati”, ex art.6 del D.P.R 275/99, avendo come forte riferimento l’I.C. capofila “Riccardo Massa” di Milano diretto dalla Dirigente e formatrice dott.ssa Milena Piscozzo.

È da un triennio che l’I.C. “Catalano-Moscati” di Foggia è impegnato nella forte crescita della Nuova Scuola Orientativa che utilizza una didattica trasversale e transdisciplinare portatrice di apprendimenti strategici, trasversali, metacognitivi e soprattutto mira alla crescita professionale e sociale della propria comunità educativa. Una crescita in continua espansione con il territorio nazionale con cui condivide progettualità e itinerari di alta formazione.

L’orientamento al futuro è prerogativa delle scelte dirigenziali della dott.ssa Antonella lo Surdo, le quali rispettano le scelte, le inclinazioni e soprattutto i sogni dei ragazzi e i sogni diventano realtà per coloro che agiscono e credono fermamente nella possibilità di realizzarli.