In primavera il via ai lavori sulle provinciali Orta Nova-Ordona, Orta Nova-Cerignola e Orta Nova-Borgo Tressanti

Partiranno in primavera i lavori di rifacimento del manto stradale sulle strade provinciali Orta Nova-Ordona, Orta Nova-Cerignola e Orta Nova-Borgo Tressanti. E’ quanto scaturito all’esito dell’incontro svoltosi questa mattina tra il Sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, il presidente del Consiglio comunale ortese, Paolo Borea e il consigliere comunale Alfredo Coppola con il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, a Palazzo Dogana.

“Già a partire dalle prossime ore – come ci ha assicurato il tecnico provinciale addetto alla manutenzione stradale – saranno posti in essere interventi di messa in sicurezza minima delle strade andando a riempire le numerose buche, in attesa dei lavori definitivi che partiranno nel 2022 – spiega Alfredo Coppola che evidenzia – L’Amministrazione comunale di Orta Nova è costantemente impegnata su questo fronte. Il tema della sicurezza stradale non deve essere semplicemente sventolato in occasione della giornata mondiale dedicata alle vittime della strada. Dovere degli amministratori è quello di intervenire fattivamente affinché si vadano a sanare situazioni critiche come quelle riguardanti lo stato pessimo dei tratti della provinciale 110 tra il nostro centro e quelli di Ordona, Cerignola e Borgo Tressanti. Ringraziamo il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, che ha concretamente dimostrato sensibilità e attenzione rispetto alle nostre richieste”, conclude Coppola.